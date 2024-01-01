Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Постанова набере чинності вже з 1 січня 2024 року. Про це йдеться у постанові від 27 грудня 2023 року № 1386.
1 січня 2024, 10:15
В Україні зросла вартість низки послуг МВС
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Як зросте вартість послуг
Згідно з постановою, збільшується вартість з надання сервісних послуг МВС. Зокрема:
- Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами — з 26 гривень до 230 гривень.
- Прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень.
- Прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень.
- Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень
Джерело: Мінфін
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