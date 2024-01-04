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4 січня 2024, 10:01

ЄС включив до санкційного списку найбільшу в світі діамантову компанію з росії

Рада ЄС представила доповнення до санкційного списку проти російських осіб та установ у зв’язку з агресією росії проти України та включила до нього ще два суб'єкти — одну фізичну особу та одну установу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради, пише «Укрінформ».

Рада ЄС представила доповнення до санкційного списку проти російських осіб та установ у зв’язку з агресією росії проти України та включила до нього ще два суб'єкти — одну фізичну особу та одну установу.
Фото:depositphotos

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Деталі

«Рада ЄС представила додаткові обмежувальні заходи проти однієї персони та однієї установи, що несуть відповідальність за дії з підриву або загроз для територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Новий перелік спрямований проти компанії PJSC Alrosa (ЗАТ „Алроса“) та голови правління Павла Олексійовича Маріничева», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ЗАТ «Алроса» є найбільшою компанією з видобутку діамантів у світі, вона перебуває у власності російської держави та видобуває понад 90 відсотків усього діамантового виробництва росії. Ця компанія є важливою складовою усього російського економічного сектору, що забезпечує суттєві доходи російської влади.

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Санкції проти рф

Таким чином, обмежувальні заходи ЄС проти росії у зв’язку із діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, нині охоплюють, в цілому, 1950 осіб та установ.

На суб'єкти, що включені до санкційного переліку, поширюється заморожування рахунків, громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм будь-яку фінансові ресурси. На фізичних осіб, на додаток, поширюється заборона на подорожі до ЄС та транзит через його територію.

Відповідний правовий документ з переліком імен і назв суб'єктів, на яких поширюються санкції, був оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

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Джерело: Мінфін
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