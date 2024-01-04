Програма EU4Business надасть гранти 30 українським компаніям на загальну суму 750 тис. євро на розвиток власної справи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України в телеграм-каналі.
25 тисяч євро на розвиток бізнесу: 30 українських компаній отримають гранти від EU4Business
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Гранти на бізнес
«До 25 тисяч євро на розвиток власної справи — такі гранти отримають переможці програми від EU4Business. Це бізнеси, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів — 750 тисяч євро», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанії розташовані у 12 областях України. Жінки заснували або очолюють 27% компаній-переможців.
Підприємці мають використати грантові кошти до 31 березня.
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Що відомо про програму
Грантова хвиля відбулася в межах програми EU4Business, яка співфінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
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