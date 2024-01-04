За 11 місяців 2023 року експорт IT-послуг впав на 7,3%

У листопаді обсяг експорту ІТ-послуг з України становив $564 млн, що на $35 млн більше, ніж у жовтні. Про це пише Forbes з посиланням на дані НБУ . Водночас за 11 місяців року експорт впав на 7,3%, до $6,1 млрд, порівняно з аналогічним показником рік тому.

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Експорт IT-послуг

Порівняно з показником за листопад 2022 року ($580 млн) обсяг ІТ-експорту минулого місяця зменшився на $16 млн.

Водночас порівняно із даними за жовтень і вересень 2023-го ІТ-експорт зріс на $35 млн та на $43 млн відповідно.

З січня до листопада експорт ІТ-послуг становив $6,1 млрд, що на $482 млн, або 7,3%, менше, ніж у цей самий період минулого року ($6,6 млрд).

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Українська IT-індустрія закрила минулий рік із рекордним показником експорту — $7,34 млрд, свідчить статистика Нацбанку. Це найбільша сума за часи незалежності. На IT припадає майже половина всього експорту послуг.

Минулого року галузь IT виявилася єдиною сферою, що зберегла позитивну динаміку. Загальний експорт впав на 35%.

За даними дослідження IT Research Ukraine, український експорт IT-послуг зменшується. За результатами 2023 року він становитиме $6,7−7,1 млрд. 2023 рік стане першим за часи незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту порівняно з минулим роком.