У 2023 році український експорт ІТ-послуг може скоротитись на майже 8% — дослідження

У 2023 році експорт ІТ-послуг, ймовірно, зменшиться на 2,3 — 7,7% і становитиме $6,7−7,1 млрд. Про це йдеться в досліджені IT Research Ukraine Львівського ІТ Кластера .

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Падіння експорту

Згідно з даними експорт ІТ-послуг, імовірно, становитиме $6,7−7,1 млрд, впавши в діапазоні 2,3−7.7%. Відтак, поточний рік стане першим за час незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

Крім того, частка IT у ВВП України становить 4,9%, а загальний оборот ІТ-галузі у 2023 році зросте до $8 млрд проти $7,97 млрд минулого року.

У 2022 році український ІТ-експорт становив $7,35 млрд, що на 5,8% більше, ніж у 2021 році, коли ІТ-індустрія забезпечила $6,94 млрд валютні надходження.

За словами СЕО Львівського IT Кластера Степана Веселовського, технологічна галузь продовжує залишатися однією з ключових в українській економіці. Адже забезпечує значний обсяг валютних надходжень. Комп'ютерні послуги складають 41,5% загального обсягу експорту. Це дещо менше ніж минулоріч, тоді було 45,5%.