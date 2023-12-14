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14 грудня 2023, 12:10

У 2023 році український експорт ІТ-послуг може скоротитись на майже 8% — дослідження

У 2023 році експорт ІТ-послуг, ймовірно, зменшиться на 2,3 — 7,7% і становитиме $6,7−7,1 млрд. Про це йдеться в досліджені IT Research Ukraine Львівського ІТ Кластера.

У 2023 році експорт ІТ-послуг, ймовірно, зменшиться на 2,3 — 7,7% і становитиме $6,7−7,1 млрд.
Фото:depositphotos

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Падіння експорту

Згідно з даними експорт ІТ-послуг, імовірно, становитиме $6,7−7,1 млрд, впавши в діапазоні 2,3−7.7%. Відтак, поточний рік стане першим за час незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

Крім того, частка IT у ВВП України становить 4,9%, а загальний оборот ІТ-галузі у 2023 році зросте до $8 млрд проти $7,97 млрд минулого року.

У 2022 році український ІТ-експорт становив $7,35 млрд, що на 5,8% більше, ніж у 2021 році, коли ІТ-індустрія забезпечила $6,94 млрд валютні надходження.

За словами СЕО Львівського IT Кластера Степана Веселовського, технологічна галузь продовжує залишатися однією з ключових в українській економіці. Адже забезпечує значний обсяг валютних надходжень. Комп'ютерні послуги складають 41,5% загального обсягу експорту. Це дещо менше ніж минулоріч, тоді було 45,5%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 10

+
+45
Riojas
Riojas
14 грудня 2023, 12:31
#
Кто смог — выехал. Кто не смог — многим уже не до IT. Проблемы с приемом на работу, особенно для мужиков. Что удивительного?
+
+14
nitrolog
nitrolog
14 грудня 2023, 13:19
#
Тут є люди які постійно катять бочку на айтівців, цікаво що зараз скажуть?
майже половина експорту це IT
+
+45
Riojas
Riojas
14 грудня 2023, 13:27
#
Причем заметьте, для экспорта айтишки не нужны зерновые коридоры и его не нужно везти в прямом смысле слова под обстрелами. Даже электроэнергия и интернет свои. Просто не мешайте, дайте бронь и командировки. Второй год — ничего, только бусик несокрушимости.
+
+44
HooToo
HooToo
14 грудня 2023, 13:38
#
Бронь і командіровки дадуть, але є нюанс…
+
+15
HooToo
HooToo
14 грудня 2023, 13:37
#
«і так користі від них не було. А тепер ще і -8%»
+
0
parseval
parseval
14 грудня 2023, 17:03
#
Якшо це іронія, то не вдала. Якщо ні, то я тоді не розумію людей в цій країні.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
14 грудня 2023, 14:27
#
Це або тупість або жаба або перше і друге в купі.
+
+14
invaderzim8
invaderzim8
14 грудня 2023, 15:11
#
Я тот самый айтишник который платит налоги и заводит валюту в страну. В индустрии кризис, много увольнений + реально много выезжает. Если И Т не дадут преференций можно ставить крест на развитии.
+
0
parseval
parseval
14 грудня 2023, 17:08
#
Навряд чи дадуть, але теза про мільйон айтівців ще довго буде гуляти, а країна так и буде аграрно-сировинною.
+
0
Riojas
Riojas
14 грудня 2023, 18:29
#
До сих пор выезжают? Вроде уже прикрыли и жестко, с полгода как…
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