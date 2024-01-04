CEO Moneyveo Сергій Сінченко підсумував 10 років роботи компанії

Мало хто з людей, які хоч іноді користуються онлайн-кредитами, не чув про Moneyveo . Ця компанія — багаторічний лідер ринку в Україні, який вона, по суті, й започаткувала. У 2023-му їй виповнилося 10 років. СЕО Moneyveo Сергій Сінченко розказав «Мінфіну» про старт цього проєкту, нелегкий шлях лідерства, невдалі починання та плани на майбутнє.

Moneyveo — піонер українського ринку онлайн-кредитування. Зараз компанії 10 років. Розкажіть, коли був виданий перший кредит, на яку суму?

Компанія була зареєстрована у січні 2013-го. І ми, — дійсно, піонер українського ринку онлайн-кредитування. Свій перший кредит видали 18 листопада того ж року. Клієнтом була жінка, яка отримала 2 000 грн. Це цікавий нюанс, тому що, загалом, клієнтів-чоловіків у нас більше.

Яка підготовча робота передувала цьому кредиту? І взагалі, як з’явилася ідея створити компанію з онлайн-кредитування?

У 2006 році у Великій Британії запустили сервіс миттєвого кредитування Wonga. На той момент компанія була найбільшим у країні гравцем ринку кредитів до зарплати. Секретом її успіху було те, що кредит надавався саме онлайн, і рішення щодо нього приймалося алгоритмом автоматично, без застосування андерайтерів, верифікаторів чи інших кредитних офіцерів. Wonga вдалося позбутися впливу людського фактору, і зробити цей кредит дійсно швидким.

Майбутній засновник Манівео Михайло Лизанець на той момент навчався у Лондоні і час від часу користувався цим сервісом. Тож, він переконався особисто в його зручності. Повернувшись до України, він зрозумів, що ніша не зайнята — жодного подібного сервісу тут не було. Мікрокредитування, як продукт, існувало лише офлайн — у вигляді кіосків, які надавали гроші до зарплати, з обов’язковою особистою присутністю клієнта. Тому механізм миттєвого кредиту Wonga для України був на той час революційним.

Назву для проєкту Михайло підібрав за допомогою генератора брендів, який запропонував з'єднати англійське слово Money з іспанським Veo. Вийшло символічно: Moneyveo — розумію гроші.

Старт проєкту — чи був початок таким, як задумувалося?

Ця революційна ідея спрацювала і в Україні, а Moneyveo стала безперечним лідером ринку. І це лідерство ми утримуємо досі. Звісно, з часом конкуренція зростала і ставала жорсткішою. З’явилися гравці з іноземними інвестиціями і великим досвідом. Однак, ми і зараз в топі, а наша стратегічна мета на 2024 рік — зберігати ці позиції та розширювати їх.

Тож, старт точно вдався. Щодо того, чи все було так, як задумувалось, тут мені важко відповідати за Михайла. Але труднощі точно були. Якщо згадати про дату першого кредиту — осінь 2013 року — це початок Революції Гідності. Ми розуміємо, що час для стартапів був точно не надто сприятливим. Але, попри це, компанія стрімко зростала і набувала популярності. Тому цей досвід дуже вдалий.

Тоді давайте про сьогодення. Що таке Moneyveo сьогодні: кількість клієнтів, доля ринку, штат співробітників та інші показники, які наочно демонструють масштаби діяльності компанії?

За 10 років послугами Moneyveo скористалися близько 1,3 млн людей. Вони отримали понад 7 млн кредитів на загальну суму понад 35 млрд гривень.

Я б не зосереджувався зараз на кількості людей, які обслуговують бренд, бо частина колег на фронті — ми їх не звільняли і продовжуємо виплачувати повну заробітну плату. Хтось започаткував свій власний бізнес і ми співпрацюємо вже в іншому форматі. До війни у нас працювало понад 500 людей.

У нашому кредитному портфелі п’ять продуктів, із яких наразі доступні два. Перший — базовий продукт Smart. Це кредитна лінія, яку беруть, зазвичай, до 30 днів. І другий — довгостроковий кредит Trend. Ми запустили його у 2023 році і максимально наблизили до банківського, з погляду відсоткової ставки та нарахувань. Він видається на термін від 2 до 6 місяців, і погашається рівними платежами раз на місяць.

Загалом, ми прагнемо до фінансової інклюзії. Намагаємося нашими продуктами закрити поточні потреби суспільства, які не можуть закрити інші фінансові установи. Зокрема, банки.

Якщо резюмувати, Moneyveo сьогодні — це потужна компанія, лідер із великими обсягами кредитування, з добре налагодженими процесами, штатом у декількасот співробітників.

Moneyveo започаткувала ринок онлайн-кредитів. Розкажіть про 10 років роботи самого ринку: як він змінився і яку роль в цьому відігравала компанія?

За цей час ринок суттєво трансформувався, зросла конкуренція. Коли ми привнесли на нього своє ноу-хау, він являв собою «безкрайній блакитний океан». Зараз він став надзвичайно конкурентним, на ньому присутні багато фінтех-платформ. Постійно запроваджуються нові технології, які допомагають клієнту отримувати кредит швидко та зручно. Наприклад, зручний сервіс ідентифікації клієнтів BankID, який дав поштовх для розвитку кредитування загалом, не лише онлайн-сегменту. Стала жорсткішою регуляція — це було виправданим кроком, оскільки ринок дійсно потребує ефективного контролю для забезпечення стабільності та надійності фінансового середовища. Водночас, тут має бути баланс, щоб ринок міг розвиватись і зростати надалі.

Moneyveo зробила онлайн-кредити дійсно швидкими. І в цьому плані з нами десь до 2021 року дуже важко було конкурувати. Сьогодні технології та цифрова трансформація допомогли й іншим компаніям суттєво покращити цей показник.

Перший кредит під 0,01% для нових клієнтів — також наша ідея. І зараз це вже стандарт для ринку. Його використовують 90% гравців. Хтось вважає це способом привабити клієнта вигідними умовами. Але, насправді, ми закладали в нього зовсім іншу філософію. Це пропозиція клієнту спробувати новий сервіс і визначити для себе, наскільки він зручний і комфортний.

Ми першими на ринку онлайн-кредитування впровадили довгострокові кредити. До продукту Trend у нас був інший продукт на тривалий час.

У 2019 році Moneyveo першою на українському ринку почала запроваджувати захист персональних даних за правилами GDPR. Зараз закон про обов’язкове їх впровадження розглядає наш Парламент, оскільки українське законодавство адаптується до стандартів ЄС. Але ми подумали про це заздалегідь. Втілювати найкращі практики з цивілізованих ринків — стратегія Moneyveo. Це підвищує рівень захищеності клієнта, прозорість наших продуктів.

У 2021 році в Україні розглядався законопроєкт про колекторську діяльність. Це було необхідним кроком, оскільки поведінка деяких компаній у цьому секторі часто виявлялася неприпустимою. В основу закону ліг кодекс професійної етики нашої компанії.

Ми першими на ринку отримали сертифікат безпеки платіжних карток PCI DSS. Причому щороку підвищували його рівень, аж доки не отримали найвищий. На той час його мали навіть не всі банки.

Значну увагу приділяємо кібербезпеці, витрачаємо на неї до третини свого бюджету. За кейсом «Київстар» розуміємо, що забагато її не буває. Під час війни наші клієнти не мали жодних проблем із обслуговуванням і не було жодного натяку на витік інформації. Сподіваюсь, у найближчому майбутньому високий рівень кібербезпеки також буде стандартом ринку.

Тобто в багатьох моментах ми були піонерами, залишаємося лідерами і пишаємось цим. Будемо й надалі стимулювати зростання ринку впровадженням технологій, продуктів та іноземного досвіду.

У 2023 році Манівео приєдналася до USUBC. Наше партнерство з Американсько-Українською Діловою Радою відкриває нові горизонти і надає можливість використовувати передовий досвід, зокрема, з США. Реалізуючи спільні кроки з USUBC та іншими членами цієї організації, Moneyveo робить свій внесок у подальший розвиток економіки України. Разом ми будемо вдосконалювати і посилювати наш ринок.

Окремо хотів би зупинитися на культурі та філософії Lean, або як її ще називають «ощадливе виробництво». Lean-мислення — ефективна концепція менеджменту, суть якої полягає в оптимізації бізнес-процесів за рахунок максимальної орієнтації на інтереси та потреби клієнта. Ми започаткували свою навчальну програму Moneyveo Continuous Improvement System, щоб впровадити філософію Lean в нашій компанії на всіх рівнях.

Можливо, був цікавий негативний досвід: невдалі рішення, вивчені уроки, набиті гулі тощо? Адже не помиляється той, хто нічого не робить.

Moneyveo завжди була прибічницею інновацій та постійного зростання. І якщо хочеш завжди бути попереду, треба розуміти, що кожна така зміна — це виклик, який може супроводжуватися невдачею. Щоб надавати кращий, цікавіший продукт, треба дуже багато експериментувати. Звісно, якісь з експериментів були вдалі, якісь — ні.

Був, наприклад, не дуже вдалий досвід міжнародної експансії. Moneyveo дуже швидко зростала. І після трьох років діяльності в Україні з’явилась думка про вихід на ринки інших країн. Придивлялися до Латинської Америки. Вирішили спробувати свої сили у Мексиці, створили там компанію. Але у 2017 році продали її латвійському конкуренту. Не можу сказати, що це була велика невдача у фінансовому плані. Але через локальні особливості вдало вийти на цей ринок не змогли.

У 2019 році розпочалася робота над виходом на ринок В'єтнаму. Вже за рік кипіла операційна діяльність, але, на жаль, це сталося в розпал пандемії ковіду — із закриттям кордонів тощо. Нам довелося керувати в'єтнамською філією віддалено. Це виявилося менш ефективно, ніж керування з фізичним перебуванням в країні. Також ми зустрілися з різницею в культурі та менталітеті. Тому у 2022 році цей бізнес був відокремлений стратегічно, там з’явилась окрема команда менеджерів — і це дало свої дуже позитивні результати.

Із початком повномасштабної війни ринок онлайн-кредитування, по суті, зупинився. Як він почувається сьогодні?

Ринок почав відновлюватися ще у 2022 році, хоча до показників 2021-го було дуже далеко. Якщо казати про 2023-й, то за 9 місяців було оформлено 6 млн кредитів на загальну суму 29,1 млрд грн. Це вже більше, аніж за весь 2022 рік, проте у 1,8 разів менше, ніж у відповідний період 2021 року.

Звичайно, Moneyveo довелося адаптувати свій скоринг до умов військового часу. Це забезпечило нам повернення кредитів та менший рівень прострочки. Загалом же, підкреслю, ми співпрацюємо з тими клієнтами, хто має спроможність повертати кредити. Та навіть якщо у клієнта трапляється прострочка, ми намагаємось максимально лояльно з ним комунікувати, консультувати щодо повернення кредиту, щоб він міг залишитися нашим клієнтом. Власне, саме це і є відповідальне кредитування. І хотілось би, щоб весь ринок діяв так само.

Місія бізнесу сьогодні — не просто заробляти гроші, а й тримати економічний фронт та допомагати країні вистояти в цій жорстокій війні. Розкажіть про соціальні проєкти та ініціативи Moneyveo.

Ми, як бізнес, ніколи не обмежували себе виключно комерційним інтересом. Із перших років роботи почали підтримувати дитячий будинок у Ворзелі. Ця співпраця триває й досі.

З військовими ми почали працювати у 2018 році. Зокрема, з оперативним командуванням «Північ». Допомагали оргтехнікою, меблями — зміцнювали їхню матеріальну базу. Після початку повномасштабної війни ми посилили допомогу армії. З 2020 року Moneyveo фінансово підтримує благодійний фонд «Відродження захисників України», який допомагає реабілітації поранених героїв. На жаль, ця тема зараз є дуже актуальною, тому що стає все більше і більше бійців, які потребують відновлення.

На всі соціальні ініціативи для військових нами вже було спрямовано понад 16 млн гривень. Це, не враховуючи допомоги нашим працівникам, що служать, та інших внутрішніх активностей.

До прикладу, один із кейсів був саме на наше 10-річчя. Хоча це й ювілей, ми в колективі вирішили спрямувати гроші на підтримку ЗСУ замість того, щоб витрачати їх на корпоратив. Тож, ми придбали свою «армію манівеодронів». Навіть отримали цікаве відео з того підрозділу, куди їх передали, — воно зараз гуляє в мережі. Нашими дронами вже нищили і техніку ворога, і живу силу.

Допомога армії, допомога дітям, допомога пораненим — все це залишається в нашому фокусі й залишатиметься надалі.

Які трансформації чекають на ринок небанківського кредитування в майбутньому: прогнози, виклики? В плані продуктів, сервісів, підходів до ведення бізнесу у його учасників.

Думаю, найбільший вплив на ринок наступного року матиме закон 9422. Обмеження ставок помітно вплине на філософію компаній.

Повторюся, що наша місія — кредитувати відповідально. В ідеалі, без прострочок, а якщо такі з’являються, то ми все одно прагнемо зберегти лояльність клієнта, шукаючи взаємовигідне вирішення. Тому обмеження відсоткової ставки я не сприймаю негативно. Адже дійсно є невелика частка гравців цього ринку, для яких нарахування великих відсотків за прострочкою є вагомою складовою дохідності. Новий закон позбавить їх такої можливості. Цим компаніям доведеться або змінити стратегію і адаптуватися до нових умов, або піти з ринку. І така зміна позитивно вплине на весь ринок, зробить умови прозорішими, зрозумілішими, привабливішими для ширшої аудиторії.

Тому, загалом, думаю, ринок зростатиме. Хоча у 2024-му це зростання навряд чи буде дуже стрімким. Це може статись вже після війни, з нашою перемогою.

Які плани у Moneyveo на майбутнє? Які зараз горизонти планування і що в них закладається?

У 2022 році ми планували лише на місяць вперед. При цьому ми запустили нові продукти, запровадили нові технології. Зараз маємо стратегічне бачення на три роки, а оперативний план опрацьовуємо терміном на один рік.

Із головних стратегічних цілей — зберегти і зміцнити наше лідерство на українському ринку. Маємо і надалі працювати над тим, щоб надавати клієнтам найкращий досвід. Кожен наш крок вперед повинен сприяти створенню ефективних та доступних фінансових рішень для всіх верств населення.