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3 січня 2024, 14:25

99% українців, які виїхали у 2023 за кордон, повернулись

Понад 32 млн перетинів кордону було зафіксовано в Україні за 11 місяців 2023 року. 14 млн осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 млн — покинуло країну. Різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складає 142 тисячі. Про це пише Опендатабот.

Понад 32 млн перетинів кордону було зафіксовано в Україні за 11 місяців 2023 року. 14 млн осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 млн — покинуло країну.

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Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Так, у 2022 різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складала 2,2 млн.

Якщо на початку року українці частіше виїжджали, аніж повертались, то вже з липня ця тенденція змінилась. Пік повернень у 2023 році припав на квітень — +114 тис. громадян та на серпень — +144 тис. громадян України.

Читайте також: Зарплати в Україні виросли на 20%: чому українці не стали багатшими

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
3 січня 2024, 14:28
#
Чтобы решить вопросы с банками которые заблокировали их счета :D
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
3 січня 2024, 16:19
#
Хто про що, а вшивий про лазню…
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
3 січня 2024, 16:22
#
Да патриот по уши в говне будет кричать что он в меду)
+
0
Nasams Here
Nasams Here
3 січня 2024, 16:32
#
І розмовляти російською)))
+
+97
Антон Куминов
Антон Куминов
3 січня 2024, 14:41
#
Можно открывать границы
+
0
eurousa
eurousa
3 січня 2024, 16:19
#
Скоріш за все одні повернулися, а інші поїхали.
+
+14
Oleksii Ch
Oleksii Ch
3 січня 2024, 16:21
#
Вони циклічні рухи одних і тих же людей рахують за повернення — волонтери, водії, жінки і т.д.
+
0
Три літри
Три літри
3 січня 2024, 16:24
#
Думаю дуже мало людей поїхали в 2023 з тих хто не робив цього раніше.
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