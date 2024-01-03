Глобальний надлишок нафти може призвести до зниження цін у 2024 році

Видобуток нафти в країнах, що не входять до ОПЕК+, зокрема в США, очікується зрости на 2,5 млн барелів на добу у 2024 році. Це перевищує прогнозований ріст світового попиту на 1,1 млн барелів на добу. Про це пише Bloomberg.

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У відповідь на це ОПЕК+ обіцяє скоротити видобуток ще на 0,4 млн барелів на добу. Однак трейдери скептично ставляться до того, що цих заходів буде достатньо, щоб повністю ліквідувати надлишок.

Вже зараз ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня за останні кілька років. Якщо тенденція до надлишку нафти продовжиться, ціни можуть впасти ще нижче.

Зниження цін на нафту матиме як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, це може призвести до зниження вартості енергії для споживачів і бізнесу. З іншого боку, це може завдати шкоди виробникам нафти, які можуть втратити прибуток.

Остаточна картина буде залежати від того, як швидко ОПЕК+ зможе ліквідувати надлишок нафти.

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