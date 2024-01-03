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3 січня 2024, 12:38

До союзу BRICS, де головує росія, приєдналось 5 держав

Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ та Ефіопія з січня стали новими членами економічного союзу BRICS. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Країни було запрошено до блоку влітку 2023 року, також серед них була Аргентина. Однак наприкінці грудня новий президент країни Хав'єр Мілей офіційно повідомив росію та Китай про те, що Буенос-Айрес відмовляється від членства.

Нагадаємо, щоBRICS розшифровується як Бразилія, росія, Індія, Китай, ПАР. Організація була створена у 2006 році.

«Після розширення організація об'єднує країни більше ніж із третиною світового ВВП та 45 відсотками населення», — зазначає видання.

Учасники мають майже 45 відсотків запасу світової нафти. Більшість членів офіційно дотримуються нейтральної позиції у війні росії з Україною та не підтримують спроб країн Заходу ізолювати москву на міжнародній арені. Починаючи з січня головує в організації росія.

«Експерти зазначають, що реальна економічна взаємодія в блоці та її ефективність на цей час невисокі. Крім того, під час створення BRICS її початкові учасники демонстрували високі темпи зростання економіки, зараз загальне зростання значно знизилося», — додає «Голос Америки».

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
3 січня 2024, 13:24
#
По ходу планується загострення на Близькому Сході.
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