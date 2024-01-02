Російський рубль став однією з найгірших світових валют

Російський рубль за підсумками 2023 року увійшов до трійки найслабших валют країн, що розвиваються. Про це повідомляє Bloomberg.

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Падіння рубля

За даними видання, падіння курсу російської валюти минулого року стало найбільшим з 2015 року. За рік він знизився з 71,8 рубля за долар на початку року до 90,36 рубля на закритті останніх торгів 29 грудня.

Більше падіння минулого року продемонстрували лише дві валюти: турецька ліра (на 36,6%) та аргентинський песо (на 78%).

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Девальвація рубля могла б бути й сильнішою: у серпні долар коштував дорожче 100 рублів, а євро — понад 110. Однак різке підняття облікової ставки центробанком рф та низка адміністративних кроків російської влади допомогла стримати падіння.

Рубль й політика

У Кремлі падіння курсу рубля нижче 100 за долар вважали загрозою режиму напередодні президентських виборів, розповідали джерела Bloomberg.

У жовтні путін вже зобов’язав 43 російських бізнес-групи продавати валютний виторг для стабілізації курсу рубля. Обов'язкова репатріація та продаж валютних надходжень на російському ринку запроваджена на строк на 6 місяців, тобто до 11 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що вибори президента в росії заплановані на 17 березня 2024 року.