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2 січня 2024, 9:10

Російський рубль став однією з найгірших світових валют

Російський рубль за підсумками 2023 року увійшов до трійки найслабших валют країн, що розвиваються. Про це повідомляє Bloomberg.

Російський рубль за підсумками 2023 року увійшов до трійки найслабших валют країн, що розвиваються.

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Падіння рубля

За даними видання, падіння курсу російської валюти минулого року стало найбільшим з 2015 року. За рік він знизився з 71,8 рубля за долар на початку року до 90,36 рубля на закритті останніх торгів 29 грудня.

Більше падіння минулого року продемонстрували лише дві валюти: турецька ліра (на 36,6%) та аргентинський песо (на 78%).

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Девальвація рубля могла б бути й сильнішою: у серпні долар коштував дорожче 100 рублів, а євро — понад 110. Однак різке підняття облікової ставки центробанком рф та низка адміністративних кроків російської влади допомогла стримати падіння.

Рубль й політика

У Кремлі падіння курсу рубля нижче 100 за долар вважали загрозою режиму напередодні президентських виборів, розповідали джерела Bloomberg.

У жовтні путін вже зобов’язав 43 російських бізнес-групи продавати валютний виторг для стабілізації курсу рубля. Обов'язкова репатріація та продаж валютних надходжень на російському ринку запроваджена на строк на 6 місяців, тобто до 11 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що вибори президента в росії заплановані на 17 березня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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