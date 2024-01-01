Профіцит електроенергії: Польща терміново купила надлишки в України

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Профіцит електроенергії

«Вчора, у святковий вихідний день, в енергосистемі був профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит „Укренерго“, польський оператор енергосистеми PSE з 11:00 до 13:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год.», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 31 грудня вдень знову була обстріляна теплова електростанція у східному регіоні, є пошкодження. Попри це електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення потреб усіх споживачів.

Експорту електроенергії 1 січня немає. Імпорт запланований упродовж всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 3961 МВт-год.