Втрати рф в Україні за минулу добу: 73 ракети й 36 БПЛА

Протягом минулої доби, 2 січня, українські військові знищили близько 680 російських солдатів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 361500 (+680) осіб

танків — 5990 (+0) од

бойових броньованих машин — 11107 (+7) од

артилерійських систем — 8546 (+15) од

РСЗВ — 945 (+0) од

засоби ППО — 629 (+3) од

літаків — 329 (+0) од

гелікоптерів — 324 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6748 (+36)

крилаті ракети — 1783 (+73)

кораблі /катери — 23 (+0) од

підводні човни — 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн — 11391 (+26) од

спеціальна техніка / special equipment — 1298 (+14)

2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Вночі й зранку росія випустила майже сотню ракет різних типів та ударних безпілотників. За оцінками Forbes, ця атака обійшлася кремлю у $620 млн.