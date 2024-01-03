Протягом минулої доби, 2 січня, українські військові знищили близько 680 російських солдатів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 січня 2024, 8:30
Втрати рф в Україні за минулу добу: 73 ракети й 36 БПЛА
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Загальні бойові втрати противника
- особового складу — близько 361500 (+680) осіб
- танків — 5990 (+0) од
- бойових броньованих машин — 11107 (+7) од
- артилерійських систем — 8546 (+15) од
- РСЗВ — 945 (+0) од
- засоби ППО — 629 (+3) од
- літаків — 329 (+0) од
- гелікоптерів — 324 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6748 (+36)
- крилаті ракети — 1783 (+73)
- кораблі /катери — 23 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11391 (+26) од
- спеціальна техніка / special equipment — 1298 (+14)
2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Вночі й зранку росія випустила майже сотню ракет різних типів та ударних безпілотників. За оцінками Forbes, ця атака обійшлася кремлю у $620 млн.
Джерело: Мінфін
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