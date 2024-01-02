Масована атака України 2 січня коштувала росії $620 млн — Forbes

Масована ракетна атака по Україні 2 січня обійшлась росії в близько $620 мільйонів. Про це пише Forbes.

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За попередніми даними, вночі та зранку російські війська застосували проти України загалом 99 ракет різних типів та ударних безпілотників:

у першій хвилі ворог атакував БПЛА Shahed-136/131 — усі 35 вони були знищені;

вранці ворог застосував стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС, які запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

також ворог запустив десять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К;

три крилаті ракети «Калібр»;

12 ракет Іскандер-М/С-300/С-400;

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет «Калібр».

«З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює їхню вартість у приблизно $620 млн», — пише видання.

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