НБУ встановив офіційний курс гривні на 3 січня

Національний банк України встановив на 3 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,084 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 3 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,72 грн, що на 28 копійок менше, ніж 2 січня.

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