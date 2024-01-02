Банківський гігант HSBC запускає застосунок Zing: він стане конкурентом для Revolut і Wise

HSBC хоче скласти конкуренцію на фінтех ринку таким успішним проєктам як Revolut і Wise. Один з найбільших банків Європи запускає новий застосунок Zing — з його допомогою будуть доступні дешеві міжнародні перекази та обміну валют. Про це пише Bloomberg.

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Zing буде доступний жителям Великої Британії, а в майбутньому планується його запуск в Азії, на Близькому Сході та в країнах ЄС.

Згідно з повідомленням банку, реєстрація в застосунку Zing триває лише три хвилини. Для здійснення транзакції користувачам потрібно буде ввести лише номер телефону або адресу електронної пошти відправника та одержувача.

HSBC стверджує, що Zing пропонує конкурентоспроможні тарифи на міжнародні перекази. Наприклад, переказ 1000 євро з Великої Британії в США коштуватиме лише 2,99 євро.

Запуск Zing є частиною стратегії HSBC з конкуренції з фінтех стартапами, такими як Revolut і Wise. Ці компанії швидко завоювали популярність серед роздрібних клієнтів, пропонуючи дешеві та зручні послуги міжнародних переказів та обміну валют.

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