Revolut отримає удвічі більше доходів, ніж очікувалось — Bloomberg

Revolut отримає удвічі більший дохід у 2023 році, ніж планував. За підсумками року британський необанк згенерує понад 1,5 мільярда фунтів стерлінгів ($1,9 млрд). Про це пише Bloomberg.

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Успіх Revolut

Такий успіх компанії у важкий для фінтеху рік обумовлюється зростанням процентних ставок на європейському континенті, де Revolut отримав банківську ліцензію й має право видавати кредити. У Британії ж, де й розташований головний офіс компанії, Revolut очікує ліцензію з 2021 року.

За планом фінтеху, який був оприлюднений у 2022 році, компанія розраховувала отримати дохід у 850 мільйонів фунтів стерлінгів. Втім, як зазначає Bloomberg, сума буде удвічі більшою. Офіційний фінансовий звіт компанії з'явиться за кілька днів.

Показники компанії

Місячний дохід Revolut у першій половині 2023 року становив у середньому близько 125 мільйонів фунтів стерлінгів, зазначає видання.

Зараз необанк залучає до 300 тис користувачів щотижня. Це дозволило компанії зібрати майже 40 мільйонів клієнтів по всьому світу, навіть попри конкуренцію на ринку фінтех-послуг.

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Проміжні звіти показують, що Revolut зміг підвищити прибуткі завдяки впровадженню нових продуктів. У той час, коли традиційні банки оговтувалися від кризи, яку зокрема спричинили крах Credit Suisse і трійки регіональних банків у США.

На початку цього року процентний дохід від бізнесу в Європі втричі перевищував дохід, отриманий компанією від торгівлі іноземною валютою. Криптовалютна активність, яка була суттєвою для компанії у 2021 році, впала до 5% від загального обсягу на платформі.

російсько-українські корені

Нагадаємо, що фінтех-компанію Revolut заснували російський фінансист Ніколай Сторонский та укрїнський бізнесмен Влад Яценко. Втім, компанія зареєстрована в Британії та позиціонується як європейський фінансовий стартап.