Уряд вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя»

Одна зі змін стосується ветеранів, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.

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Раніше за цією програмою можна було придбати квартири у будинку не старіше 3 років. Тепер зазначені категорії позичальників можуть придбати квартири у будинку не старіше 10 років, але за умови, якщо нерухомість розташована в місті Києві або в обласному центрі. Та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах.

Друга зміна передбачає, що відтепер позичальники зможуть купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіші за 3 роки.

Програма «єОселя» почала діяти з жовтня 2022 року. З того часу кредити на придбання житла отримали більш ніж 6 тисяч українських родин на загальну суму понад 9 мільярдів гривень.

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