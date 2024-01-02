Банки видали пільгових кредитів для бізнесу на 97 млрд у 2023 році

Протягом минулого року банки видали пільгових кредитів для бізнесу на 97 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали 78 964 пільгові кредити на загальну суму 266,9 млрд грн, з яких 53 509 — від державних банків на загальну суму 117 млрд гривень.

У тому числі за час дії воєнного стану в Україні бізнес отримав 44 142 кредити з частковим відшкодуванням відсотків з державного бюджету на загальну суму 177,2 млрд грн (у тому числі 99,3 млрд грн від держбанків).

При цьому на інвестиційні цілі було залучено лише 12,38 млрд грн, ще 8,88 млрд грн бізнес отримав у якості антикризових кредитів, а 3,73 млрд грн — для рефінансування попередньо отриманих кредитів.

Водночас 36,31 млрд грн становили кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 58,23 млрд грн — кредити на антивоєнні цілі.

Загалом у 2023 році підприємці отримали 23 973 доступні кредити на 97,2 млрд гривень.

Джерело: Міністерство фінансів

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