Нацкомісія з цінних паперів оновила список ризикованих держав: які країни додались

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України додала Сирію, Кубу та М'янму до держав зони ризику. Регулятор буде стежити за компаніями, які ведуть діяльність з цими країнами. Рішення набрало чинності 1 січня 2024 року.

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Раніше в зону ризику були включені російська федерація, білорусь, іран та Північна Корея.

Раніше Комісія зобов'язала емітентів цінних паперів надавати інформацію про наявність у них ділових відносин із державами зони ризику з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії рф проти України та сприяння стабільності ринків капіталу.

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