Нацбанк оновив процедуру фінмоніторингу для політиків

Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Фінмоніторинг політиків

Посилення фінмоніторингу для політиків — вимога МВФ. Також це була остання умова для початку перемовин про членство України в ЄС. У жовтні минулого року Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Документ передбачає створення реєстру політично значущих осіб та відновлення норми про довічний фінансовий моніторинг для них та їх найближчих родичів.

Водночас закон передбачає запровадження особливого підходу для контролю за видатками політиків з боку банків, а також покарання за невиправдану відмову у наданні послуг таким клієнтам.

Що оновив Нацбанк

Регулятор зобов'язав банки перевіряти операції осіб, які мають відношення до політики навіть після припинення ними політичної діяльності. Перевірці підлягають також члени сім'ї політика та пов'язані з ним особи.

«Під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування суб'єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані застосовувати ризикоорієнтований підхід», — йдеться у повідомленні регулятора.

Окрім цього банки повинні надати ґрунтовну відповідь тим особам, кому було відмовлено у послугах на підставі цього закону. Таке пояснення установа має надати клієнтові з власноручним підписом керівника протягом 5 робочих днів.

Національний банк також уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом.

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