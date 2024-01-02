Нацбанк оновив процедуру фінмоніторингу для політиків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 січня 2024, 14:27

Нацбанк оновив процедуру фінмоніторингу для політиків

Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінмоніторинг політиків

Посилення фінмоніторингу для політиків — вимога МВФ. Також це була остання умова для початку перемовин про членство України в ЄС. У жовтні минулого року Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Документ передбачає створення реєстру політично значущих осіб та відновлення норми про довічний фінансовий моніторинг для них та їх найближчих родичів.

Водночас закон передбачає запровадження особливого підходу для контролю за видатками політиків з боку банків, а також покарання за невиправдану відмову у наданні послуг таким клієнтам.

Що оновив Нацбанк

Регулятор зобов'язав банки перевіряти операції осіб, які мають відношення до політики навіть після припинення ними політичної діяльності. Перевірці підлягають також члени сім'ї політика та пов'язані з ним особи.

«Під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування суб'єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані застосовувати ризикоорієнтований підхід», — йдеться у повідомленні регулятора.

Окрім цього банки повинні надати ґрунтовну відповідь тим особам, кому було відмовлено у послугах на підставі цього закону. Таке пояснення установа має надати клієнтові з власноручним підписом керівника протягом 5 робочих днів.

Національний банк також уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом.

Читайте також: Офіційно: У тексті Нацстратегії відсутня інформація про 18% податку з банківських переказів громадян

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами