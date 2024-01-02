Витрати суверенних фондів торік сягнули $124 млрд: найбільше втратила Саудівська Аравія

Суверенний фонд Саудівської Аравії у 2023 році витратив $31,5 млрд, це майже чверть від загальної суми державних інвестфондів у світі, яка становить $124 млрд. Такий висновок зробила платформа Global SWF, що відстежує понад 400 суверенних фондів у світі. Про це пише Reuters.

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Активи суверенних фондів зросли

Сильне зростання у ціні світових акцій минулого року допомогло збільшити активи, якими управляють суверенні фонди по всьому світу, до рекордних 11,2 трильйона доларів США, йдеться у повідомленні.

Загальні витрати суверенних фондів на перехідний період для енергетики — все від екологічного водню до видобутку літію — також досягли рекордних $25,9 млрд у 2023 році.

При цьому, попри ці дані, загальні витрати державних інвестиційних фондів у світі минулого року були на 21% нижчими за 2022 рік.

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Що таке суверенний фонд

Це державний фонд, який інвестує в реальні та фінансові активи, такі як акції, облігації, нерухомість, дорогоцінні метали, або в альтернативні інвестиції, такі як фонди прямих інвестицій або хедж-фонди.

Найбільший суверенний фонд у світі це Норвезький фонд добробуту, який оцінюється у $1,5 трильйона.