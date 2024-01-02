За рік українці придбали майже 61 тис нових авто

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Ринок в грудні збільшився на 53% у порівнянні з 2022 роком, а відносно листопада зріс на 9%.

Лідерство на ринку утримувала японська марка Toyota — 972 шт. На другому місці Renault — 678 шт. Третій результат у Skoda — 600 шт.

Всього за весь 2023 рік в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж у попередньому році.

До ТОП-10 2023 року потрапили:

TOYOTA — 10197 од. (+47%);

RENAULT — 5790 од. (+46%);

VOLKSWAGEN — 5627 од. (+147%);

SKODA — 4938 од. (+75%);

BMW — 4128 од. (+139%);

HYUNDAI — 2945 од. (+29%);

MERCEDES-BENZ — 2543 од. (+52%);

SUZUKI — 2396 од. (+192%);

MAZDA — 2252 од. (+237%);

NISSAN — 1975 од. (+75%).

Бестселером року на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер RENAULT Duster — 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.

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