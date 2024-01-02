В грудні 2023 року українці придбали 5,9 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.
2 січня 2024, 11:58
За рік українці придбали майже 61 тис нових авто
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Ринок в грудні збільшився на 53% у порівнянні з 2022 роком, а відносно листопада зріс на 9%.
Лідерство на ринку утримувала японська марка Toyota — 972 шт. На другому місці Renault — 678 шт. Третій результат у Skoda — 600 шт.
Всього за весь 2023 рік в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж у попередньому році.
До ТОП-10 2023 року потрапили:
- TOYOTA — 10197 од. (+47%);
- RENAULT — 5790 од. (+46%);
- VOLKSWAGEN — 5627 од. (+147%);
- SKODA — 4938 од. (+75%);
- BMW — 4128 од. (+139%);
- HYUNDAI — 2945 од. (+29%);
- MERCEDES-BENZ — 2543 од. (+52%);
- SUZUKI — 2396 од. (+192%);
- MAZDA — 2252 од. (+237%);
- NISSAN — 1975 од. (+75%).
Бестселером року на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер RENAULT Duster — 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.
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Джерело: Мінфін
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