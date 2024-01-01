Нігерійська найра впала найсильніше за 24 роки і увійшла до трійки найгірших валют світу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 січня 2024, 16:16

Нігерійська найра впала найсильніше за 24 роки і увійшла до трійки найгірших валют світу

Нігерійська найра переживає найгірший рік із 1999 року. З початку 2023 року валюта Нігерії знецінилася на 55%, тому за $1 тепер дають 1043 найри, підрахував Bloomberg (станом на 28 грудня).

Нігерійська найра переживає найгірший рік із 1999 року.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними видання, найра показала найгірший результат у світі після ліванського фунта та аргентинського песо серед 151 валюти, що відстежується Bloomberg. На неофіційному ринку валюта торгується за ціною 1208 найр за долар.

Біржовий курс долара до найрі за той же період зріс на 100%. При цьому аргентинський песо подешевшав до долара на біржі на 78% (курс долара до песо зріс на 357%), а ліванський фунт обвалився з початку року майже на 90% (курс долара виріс на 896%).

Аналітики прогнозують подальше знецінення найри у 2024 році. Це пов'язано з тим, що валютні резерви країни знаходяться на найнижчому рівні за останні шість років, причому більша частина їх обтяжена простроченими короткостроковими зарубіжними зобов'язаннями.

У фінансовій компанії Vetiva Capital Management вважають, що якщо уряд президента Боли Тінубу не приверне міжнародних інвесторів або не збільшить видобуток нафти, найра може впасти ще більше.

«Очевидно, що подальша девальвація — поряд із посиленням грошово-кредитної політики — необхідна для зменшення дисбалансів на валютному ринку», — цитує Bloomberg старшого економіста аналітичної компанії Tellimer.

Девальвація почалася після того, як у червні центральний банк Нігерії дозволив торгувати валютою вільно, а Тінубу відмовився від дорогих субсидій на бензин. Це разом із ослабленням найри призвело до зростання інфляції до 28,2%, у своїй базова відсоткова ставка залишилася лише на рівні 18,75%.

Керуючий Центральним банком Нігерії Олайємі Кардосо в середині грудня заявив, що дозволить ринковим силам визначати обмінні курси, одночасно встановлюючи чіткі, прозорі та узгоджені правила, що регулюють ринкові операції, передає Reuters.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами