Нігерійська найра впала найсильніше за 24 роки і увійшла до трійки найгірших валют світу

За даними видання, найра показала найгірший результат у світі після ліванського фунта та аргентинського песо серед 151 валюти, що відстежується Bloomberg. На неофіційному ринку валюта торгується за ціною 1208 найр за долар.

Біржовий курс долара до найрі за той же період зріс на 100%. При цьому аргентинський песо подешевшав до долара на біржі на 78% (курс долара до песо зріс на 357%), а ліванський фунт обвалився з початку року майже на 90% (курс долара виріс на 896%).

Аналітики прогнозують подальше знецінення найри у 2024 році. Це пов'язано з тим, що валютні резерви країни знаходяться на найнижчому рівні за останні шість років, причому більша частина їх обтяжена простроченими короткостроковими зарубіжними зобов'язаннями.

У фінансовій компанії Vetiva Capital Management вважають, що якщо уряд президента Боли Тінубу не приверне міжнародних інвесторів або не збільшить видобуток нафти, найра може впасти ще більше.

«Очевидно, що подальша девальвація — поряд із посиленням грошово-кредитної політики — необхідна для зменшення дисбалансів на валютному ринку», — цитує Bloomberg старшого економіста аналітичної компанії Tellimer.