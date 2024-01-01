Нігерійська найра переживає найгірший рік із 1999 року. З початку 2023 року валюта Нігерії знецінилася на 55%, тому за $1 тепер дають 1043 найри, підрахував Bloomberg (станом на 28 грудня).
Нігерійська найра впала найсильніше за 24 роки і увійшла до трійки найгірших валют світу
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За даними видання, найра показала найгірший результат у світі після ліванського фунта та аргентинського песо серед 151 валюти, що відстежується Bloomberg. На неофіційному ринку валюта торгується за ціною 1208 найр за долар.
Біржовий курс долара до найрі за той же період зріс на 100%. При цьому аргентинський песо подешевшав до долара на біржі на 78% (курс долара до песо зріс на 357%), а ліванський фунт обвалився з початку року майже на 90% (курс долара виріс на 896%).
Аналітики прогнозують подальше знецінення найри у 2024 році. Це пов'язано з тим, що валютні резерви країни знаходяться на найнижчому рівні за останні шість років, причому більша частина їх обтяжена простроченими короткостроковими зарубіжними зобов'язаннями.
У фінансовій компанії Vetiva Capital Management вважають, що якщо уряд президента Боли Тінубу не приверне міжнародних інвесторів або не збільшить видобуток нафти, найра може впасти ще більше.
«Очевидно, що подальша девальвація — поряд із посиленням грошово-кредитної політики — необхідна для зменшення дисбалансів на валютному ринку», — цитує Bloomberg старшого економіста аналітичної компанії Tellimer.
Девальвація почалася після того, як у червні центральний банк Нігерії дозволив торгувати валютою вільно, а Тінубу відмовився від дорогих субсидій на бензин. Це разом із ослабленням найри призвело до зростання інфляції до 28,2%, у своїй базова відсоткова ставка залишилася лише на рівні 18,75%.
Керуючий Центральним банком Нігерії Олайємі Кардосо в середині грудня заявив, що дозволить ринковим силам визначати обмінні курси, одночасно встановлюючи чіткі, прозорі та узгоджені правила, що регулюють ринкові операції, передає Reuters.
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