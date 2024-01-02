Протягом минулої доби українські воїни ліквідували понад 800 російських окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 січня 2024, 8:20
Втрати росії за минулу добу: понад 800 солдатів й 7 танків
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Загальні бойові втрати противника
- особового складу — близько (+810) осіб
- танків — 5990 (+7) од
- бойових броньованих машин — 11100 (+13) од
- артилерійських систем — 8531 (+49) од
- РСЗВ — 945 (+2) од
- засоби ППО — 626 (+1) од
- літаків — 329 (+0) од
- гелікоптерів — 324 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6710 (+53)
- крилаті ракети — 1710 (+1)
- кораблі /катери — 23 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11365 (+35) од
- спеціальна техніка — 1284 (+7)
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Джерело: Мінфін
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