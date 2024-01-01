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1 січня 2024, 17:14

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності — опитування

У грудні 2023 року бізнес третій місяць поспіль надав стримані оцінки поточних результатів своєї діяльності — індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився нижче за нейтральний рівень (50 пунктів) і становив 45.7 порівняно з 49.1 у листопаді. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку з посиланням на результати щомісячного опитування підприємств.

У грудні 2023 року бізнес третій місяць поспіль надав стримані оцінки поточних результатів своєї діяльності — індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився нижче за нейтральний рівень (50 пунктів) і становив 45.7 порівняно з 49.1 у листопаді.
Фото:depositphotos

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Причина зниження

«Невизначеність із тривалістю бойових дій, ризики неритмічності надходжень і недостатності обсягів міжнародної допомоги, зростання витрат на логістику через блокування кордону, високі ціни на пальне, звуження інвестиційного попиту, брак кваліфікованих кадрів та послаблення попиту негативно вплинули на оцінки підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях», — пояснюють в НБУ.

За даними Нацбанку, підприємства торгівлі після дев’яти місяців позитивних очікувань погіршили оцінки своєї ділової активності через скорочення обсягу імпорту товарів, спричинене блокуванням кордону та зниженням купівельної спроможності населення.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль прогнозували погіршення результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на зменшення обсягів експортно-імпортних операцій, зростання витрат на логістику через блокування кордону та високі ціни на пальне.

Найпесимістичніше серед інших секторів оцінили економічні результати своєї діяльності підприємства будівельної галузі, зважаючи на сезонне падіння економічної активності, звуження інвестиційного попиту та брак кваліфікованих кадрів.

Підприємства сфери послуг посилили негативні оцінки результатів своєї нинішньої діяльності, зважаючи на логістичні труднощі з перетином кордону, високі ціни на пальне та слабкий попит.

«Усі учасники опитування, крім підприємств промисловості, прогнозували сповільнення темпів зростання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги. На тлі сезонного сповільнення активності на ринку праці оцінки щодо зайнятості були неоднорідними. Керівники підприємств більшості секторів продовжували очікувати скорочення загальної чисельності працівників, найбільше — в секторі будівництва», — зауважили аналітики Нацбанку.

Водночас у секторі торгівлі після двох місяців негативних очікувань були налаштовані на збільшення чисельності працівників.

Методика опитування

Опитування підприємств проводилося з 4 до 21 грудня 2023 року. В опитуванні взяло участь 426 підприємств.

Джерело: Мінфін
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