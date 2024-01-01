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1 січня 2024, 9:55

Гетманцев спростував інформацію про 18% податку з банківських переказів громадян

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував інформацію про податок 18% за перекази з картки на картку. Про це він написав у телеграм-каналі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував інформацію про податок 18% за перекази з картки на картку.
Фото: epravda.com.ua

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Позиція Гетманцев

«Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в фб, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегії доходів буде обкладатися податком 18%», — зазначив Гетманцев.

За його словами, в передноворічному вакуумі економічної інформації, «новину» понесли.

«Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО? Давайте врешті переходити з року кролика у рік дракона!», — підкреслив Гетманцев.

Читайте: Кабмін ухвалив Національну стратегію доходів

Передісторія

28 грудня директор економічних програм аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін повідомив у Фейсбуці, що будь-які надходження на картку фізособи будуть оподатковуватись податком у 18%. Нібито ця норма закладена у Нацстратегію доходів на 2024 рік.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів ухвалив Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки. Таким чином виконаний останній структурний маяк кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
nikolapoltava
nikolapoltava
1 січня 2024, 11:39
#
Чогось я Амеліну більш вірю чим щипачу гусаків
+
0
vovan9870
vovan9870
1 січня 2024, 12:13
#
Він назвав цілого директора інституту черговим божевільним?
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