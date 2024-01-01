Китай очікує на економічне зростання у 2024 році

Генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін висловив впевненість у тому, що економіка країни продовжить зростати у 2024 році, попри труднощі, які вона переживала у 2023 році. Про це повідомляє Reuters.

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У своїй новорічній промові Сі Цзіньпін заявив, що Китай «посилить позитивну тенденцію економічного відновлення і досягне стабільного і довгострокового економічного розвитку».

Лідер Китаю також заявив про необхідність всебічного реформування та відкритості. Він сказав, що Китай буде зміцнювати довіру до розвитку, підвищувати економічну життєздатність і докладати більше зусиль для розвитку освіти, просування науки та технологій, а також виховання талантів.

Ці заяви відображають плани китайського уряду на підтримку економіки у 2024 році. У грудні 2023 року вищі китайські лідери зустрілися і виклали економічні плани на наступний рік. Вони пообіцяли зробити більше кроків для підтримки відновлення, включаючи збільшення державних витрат і зниження податків.

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Центральний банк Китаю також пообіцяв посилити коригування політики для підтримки економіки. Він заявив, що буде використовувати «всебічні інструменти» для підтримки економічного зростання та стабільності цін.

Економіка Китаю у 2023 році зростала на 4,0%, що є найнижчим показником за останні 3 роки. Це зростання було сповільнено низкою факторів, включаючи жорстку політику проти COVID-19, закриття заводів та обмеження торгівлі.

Однак, аналітики очікують, що економіка Китаю відновиться у 2024 році. Вони прогнозують, що зростання економіки Китаю у 2024 році становитиме від 4,5% до 5%.