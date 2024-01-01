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1 січня 2024, 11:15

Китай скоригує частку долара та євро у валютному кошику

Китай скоригує вагові коефіцієнти у кошику індексу юаня у 2024 році, щоб краще відображати структуру торгівлі. Йдеться про зниження частки долара та євро, пише Reuters.

Китай скоригує вагові коефіцієнти у кошику індексу юаня у 2024 році, щоб краще відображати структуру торгівлі.
Фото:depositphotos

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Що відомо

З 1 січня китайська валютна торгова система (CFETS), контрольована центральним банком, знизить вагу долара США у валютному кошику до 19,46% і зменшить вагу євро до 18,08%.

Такий крок покликаний підвищити репрезентативність індексу валютного кошика юаня.

Китай уже знижував вагу долара та євро у кошику CFETS у 2023 році.

Такі коригування не створять різкої волатильності у торгівлі юанем, але вплинуть на встановлення офіційного денного середнього рівня юаня, який обмежує спотову торгівлю вузьким діапазоном 2% навколо цього рівня.

Індекс CFETS завершив рік на позначці 97,42, знизившись на 1,27% цього року, а материковий юань втратив 2,7% стосовно долара.

Крім цього, CFETS видалить хорватську куну, додавши в кошик боснійську марку, марокканський дирхам, північно-македонський динар та сербський динар.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 січня 2024, 11:32
#
Хорватская… куна… её за что…
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0
JWT
JWT
1 січня 2024, 11:42
#
У них же Євро вже
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