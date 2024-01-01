Китай скоригує вагові коефіцієнти у кошику індексу юаня у 2024 році, щоб краще відображати структуру торгівлі. Йдеться про зниження частки долара та євро, пише Reuters.
Китай скоригує частку долара та євро у валютному кошику
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
З 1 січня китайська валютна торгова система (CFETS), контрольована центральним банком, знизить вагу долара США у валютному кошику до 19,46% і зменшить вагу євро до 18,08%.
Такий крок покликаний підвищити репрезентативність індексу валютного кошика юаня.
Китай уже знижував вагу долара та євро у кошику CFETS у 2023 році.
Такі коригування не створять різкої волатильності у торгівлі юанем, але вплинуть на встановлення офіційного денного середнього рівня юаня, який обмежує спотову торгівлю вузьким діапазоном 2% навколо цього рівня.
Індекс CFETS завершив рік на позначці 97,42, знизившись на 1,27% цього року, а материковий юань втратив 2,7% стосовно долара.
Крім цього, CFETS видалить хорватську куну, додавши в кошик боснійську марку, марокканський дирхам, північно-македонський динар та сербський динар.
Коментарі - 2