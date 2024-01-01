Ринку чіпів прогнозують рекордний ріст у 2024 році: великий попит на ШІ

Світовий ринок напівпровідників, який у 2023 році скоротився на 9,4%, відновиться у 2024 році та зросте на 13,1%, до рекордних $588,36 млрд. Онсновний драйвер росту — попит на чіпи для штучного інтелекту (ШІ).Про це пише Kyodo News.

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Окрім того, у 2024 році прогнозується відновлення попиту на чіпи в таких галузях, як автомобільна промисловість та 5G.

Intel Corp. заявив у жовтні, що, ймовірно, повідомить про своє перше за два роки зростання доходів до кінця року. Фірми-конкуренти Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. і Samsung Electronics Co. також прогнозують кращі прибутки в цей період.

Найбільше зростання у 2024 році очікується в Північній та Південній Америці, де прогнозується збільшення на 22,3%. Ринок Азійсько-Тихоокеанського регіону, де багато компаній мають свої виробничі майданчики для смартфонів і ПК, за прогнозами, зросте на 12,0%. Японський оцінюють всього у 4,4%.

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