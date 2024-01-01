За результатами здійснених протягом 2023 року митних оформлень імпорту та експорту товарів Державна митна служба перерахувала до держбюджету 459,8 млрд грн митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами. Про це йдеться в повідомленні служби в телеграм-каналі.
1 січня 2024, 9:16
У 2023 році Держмитслужба перерахувала до бюджету 459,8 мільярда
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Надходження до бюджету
Фактичні надходження у 2023 році порівняно з відповідним періодом 2022 року збільшились на 52,9 % або на 159 млрд грн.
Зокрема, у грудні 2023 року завдяки стійкості українського бізнесу, попри економічні проблеми та блокування кордону, Держмитслужба перерахувала до держбюджету 44,6 млрд грн.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», загалом у 2023 році до бюджету України надійшло 1,66 трильйона гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Близько 125 мільярдів гривень із цієї суми надійшли у грудні.
Джерело: Мінфін
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