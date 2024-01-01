У 2023 році Держмитслужба перерахувала до бюджету 459,8 мільярда

За результатами здійснених протягом 2023 року митних оформлень імпорту та експорту товарів Державна митна служба перерахувала до держбюджету 459,8 млрд грн митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами. Про це йдеться в повідомленні служби в телеграм-каналі.

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Надходження до бюджету

Фактичні надходження у 2023 році порівняно з відповідним періодом 2022 року збільшились на 52,9 % або на 159 млрд грн.

Зокрема, у грудні 2023 року завдяки стійкості українського бізнесу, попри економічні проблеми та блокування кордону, Держмитслужба перерахувала до держбюджету 44,6 млрд грн.

Читайте: У 2023 році до загального фонду держбюджету надійшло 1,66 трильйона

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», загалом у 2023 році до бюджету України надійшло 1,66 трильйона гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Близько 125 мільярдів гривень із цієї суми надійшли у грудні.