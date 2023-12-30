У 2023 році до загального фонду держбюджету надійшло 1,66 трильйона

Загалом у 2023 році до бюджету України надійшло 1,66 трильйона гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Близько 125 мільярдів гривень із цієї суми надійшли у грудні. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

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За підсумками року надходження платежів, справляння яких контролює ДПС, становили 739,1 млрд грн, в тому числі:

214,1 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 346,5 млрд, відшкодовано — 132,4 млрд грн);

175,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

143,6 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

102,8 млрд грн — акцизний податок;

59,8 млрд грн — рентна плата;

35,1 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку державних підприємств.

Крім того, платежі, справляння яких контролює Держмитслужба, надійшли в обсязі 397,3 млрд гривень.

Виконання річного розпису доходів загального фонду держбюджету Державною податковою службою становило, за оперативними даними, 100,5 % («плюс» 3,8 млрд грн), Державною митною службою — 93,7 % («мінус» 26,5 млрд грн). Основною причиною чого стало блокування українських вантажних перевезень польськими перевізниками, а також більш міцний, порівняно з прогнозним, курс гривні до долара США.

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Також важливим джерелом доходів державного бюджету у 2023 році стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 425,4 млрд гривень.

Ще 35,9 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету від НБУ як частина його прибутку, отриманого за минулий рік.

За оперативними даними, за підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,7 трлн грн податків, зборів та інших платежів, близько 480,0 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.