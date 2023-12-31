Найман: Чи чекати долар по 45-46 грн (відео)

В цьому відео Олексій Козирев говорить з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S — про те як минув 2023 рік, чи буде курс долара по 45−46 грн у 2024 році, про девальвацію гривні у січні 2024 року, що буде з депозитами наступного року, чи варто вкладатися в ОВДП та багато іншого.