В цьому відео Олексій Козирев говорить з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S — про те як минув 2023 рік, чи буде курс долара по 45−46 грн у 2024 році, про девальвацію гривні у січні 2024 року, що буде з депозитами наступного року, чи варто вкладатися в ОВДП та багато іншого.
31 грудня 2023, 12:29
Найман: Чи чекати долар по 45-46 грн (відео)
Першу частину відео дивіться на каналі «Мінфіну».
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11
w33 9 жовтня 2023, 19:55
Сподіваюсь невдовзі побачити ринковий 33грн/$
w33 7 жовтня 2023, 20:12
Долара повно і буде дешевшати
w33 17 липня 2023, 20:06
Ох і фантазєр, вже скоро курс будет біля 32−33 грн
w33 18 травня 2023, 21:31
Буде і 27
w33 13 квітня 2023, 20:43
Чекаємо на 28
w33 3 квітня 2023, 20:15
Так, повертаємось до курсу 28 і нижче
w33 28 березня 2023, 21:35
Скоро вже побачимо 28
w33 9 березня 2023, 12:14
Поступово повертаємось на довоєнний курс
w33 23 лютого 2023, 14:07
Весною буде 35 і нижче
w33 23 грудня 2022, 13:22
Долар весною по курсу 30
w33 7 грудня 2022, 10:51
Валюти що бруду, пора вже опускати офіціний курс до 33
w33 7 листопада 2022, 18:25
Валюти повно, чекаємо офіційного зниження курсу до 33грн
w33 27 жовтня 2022, 11:25
Десь за 2 тижні вже буде 37.5, а потім вихід НБУ зі зміцненням до 33
w33 26 вересня 2022, 14:24
А далі більше, бо бакс наразі нікому не потрібен
w33 6 вересня 2022, 13:34
Чекаємо у вересні ще 5.5 млрд, укріплення гривні до 36−37 грн і від НБУ до 33грн :)
w33 16 серпня 2022, 18:12
З перспективою повернення до 28
w33 3 серпня 2022, 17:34
А через декілька тижнів 33 грн/дол з відкатом оф курсу, ах як гарно взули малечу
А всё остальное — чтобы был курс 8 с текущей ситуацией, то никакая тут ни финграмотность населения, ни государственная политика уже не поможет (не знаю или есть такие случаи вообще в истории) — можно несколько укрепить гривну условно с 40 на 35 при очень благоприятных обстоятельствах, но так чтобы в 3−4 раза — для этого ВВП должен расти на более чем 30% в год (не факт что хватит), коррупция должна быть искоренена, война закончена, а страну должны залить возможно триллионом долларов или несколькими на безвозвратных условиях. Но это всё из области абсолютной фантастики.
По факту — вполне вероятно что скоро будем и про курс 37 говорить уже как про «историю», так само как уже мало кто вспоминает и какой-либо довоенный курс вроде 25−28. Но все равно будут люди которые два года подряд как зомби пишут «бакс скоро вниз» и не делают никаких выводов из меняющейся ситуации.