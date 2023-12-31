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31 грудня 2023, 12:29

Найман: Чи чекати долар по 45-46 грн (відео)

В цьому відео Олексій Козирев говорить з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S — про те як минув 2023 рік, чи буде курс долара по 45−46 грн у 2024 році, про девальвацію гривні у січні 2024 року, що буде з депозитами наступного року, чи варто вкладатися в ОВДП та багато іншого.

Першу частину відео дивіться на каналі «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+65
w33
w33
31 грудня 2023, 12:40
#
Більш йморвіно 35−36 грн
+
+45
StraightEdge
StraightEdge
31 грудня 2023, 13:18
#
Чому не 8?
+
+75
Робин Гуд
Робин Гуд
31 грудня 2023, 14:01
#
Дійсно, чому не написати що скоро по 8?)

w33 9 жовтня 2023, 19:55
Сподіваюсь невдовзі побачити ринковий 33грн/$

w33 7 жовтня 2023, 20:12
Долара повно і буде дешевшати

w33 17 липня 2023, 20:06
Ох і фантазєр, вже скоро курс будет біля 32−33 грн

w33 18 травня 2023, 21:31
Буде і 27

w33 13 квітня 2023, 20:43
Чекаємо на 28

w33 3 квітня 2023, 20:15
Так, повертаємось до курсу 28 і нижче

w33 28 березня 2023, 21:35
Скоро вже побачимо 28

w33 9 березня 2023, 12:14
Поступово повертаємось на довоєнний курс

w33 23 лютого 2023, 14:07
Весною буде 35 і нижче

w33 23 грудня 2022, 13:22
Долар весною по курсу 30

w33 7 грудня 2022, 10:51
Валюти що бруду, пора вже опускати офіціний курс до 33

w33 7 листопада 2022, 18:25
Валюти повно, чекаємо офіційного зниження курсу до 33грн

w33 27 жовтня 2022, 11:25
Десь за 2 тижні вже буде 37.5, а потім вихід НБУ зі зміцненням до 33

w33 26 вересня 2022, 14:24
А далі більше, бо бакс наразі нікому не потрібен

w33 6 вересня 2022, 13:34
Чекаємо у вересні ще 5.5 млрд, укріплення гривні до 36−37 грн і від НБУ до 33грн :)

w33 16 серпня 2022, 18:12
З перспективою повернення до 28

w33 3 серпня 2022, 17:34
А через декілька тижнів 33 грн/дол з відкатом оф курсу, ах як гарно взули малечу
+
+6
Alex2006
Alex2006
31 грудня 2023, 14:07
#
Для 8 треба відповідна державна політика та щоб усе населення було фінансово граомтним. Ні перше ні друге поки не виглядає реалістичним.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
31 грудня 2023, 14:32
#
В реальности — есть только один теоретический способ вернуться к курсу 8 грн/$ в будущем: если вдруг возникнет при определённых обстоятельствах (на сегодня выглядит как практически нереальный сценарий, но не могу на 100% исключать в зависимости от военной ситуации) гиперинфляция как в 1993 или некоторых странах, а государство решит провести деноминацию валют например 1к100. Тогда можем теоретически увидеть на табло обменников цифру в «8») Беларусь, например, не так давно проводила деноминацию и некоторые страны СНГ уже в 2000-х тоже проводили.

А всё остальное — чтобы был курс 8 с текущей ситуацией, то никакая тут ни финграмотность населения, ни государственная политика уже не поможет (не знаю или есть такие случаи вообще в истории) — можно несколько укрепить гривну условно с 40 на 35 при очень благоприятных обстоятельствах, но так чтобы в 3−4 раза — для этого ВВП должен расти на более чем 30% в год (не факт что хватит), коррупция должна быть искоренена, война закончена, а страну должны залить возможно триллионом долларов или несколькими на безвозвратных условиях. Но это всё из области абсолютной фантастики.

По факту — вполне вероятно что скоро будем и про курс 37 говорить уже как про «историю», так само как уже мало кто вспоминает и какой-либо довоенный курс вроде 25−28. Но все равно будут люди которые два года подряд как зомби пишут «бакс скоро вниз» и не делают никаких выводов из меняющейся ситуации.
+
0
NN NN
NN NN
31 грудня 2023, 15:39
#
Бо 8 тільки при Януковичі могло бути.
+
0
promanchenko
promanchenko
31 грудня 2023, 16:37
#
Фантазер
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
31 грудня 2023, 13:42
#
Колись та буде. Протягом всієї історії гривня тільки дешевшає.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
31 грудня 2023, 13:58
#
Купили долари і чекаємо.
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
31 грудня 2023, 14:35
#
Золотые слова в 2024 году… Надейся и жди…
+
0
lechi22
lechi22
31 грудня 2023, 14:53
#
По 42 буде, менше ненадійтесь…
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