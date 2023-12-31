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31 грудня 2023, 14:01

Українці цього року задонатили втричі більше, ніж торік — monobank

Українці у 2023 році задонатили через monobank 27,4 млрд грн, що майже втричі більше, ніж торік. Про це повідомляє пресслужба банку.

Українці у 2023 році задонатили через monobank 27,4 млрд грн, що майже втричі більше, ніж торік.
Фото: НБУ

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Збільшення донатів

За даними monobank, у 2023 році обсяг донатів збільшився до 27,4 млрд грн проти 8,5 млрд грн минулого року.

Кількість донорів також зросла — до 5,4 млн, у 2022 році таких людей було 3 млн.

Крім того, збільшився середній донат. Минулого року він становив 258 грн, цьогоріч — 349 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за результатами опитування, яке проводила компанія Rakuten Viber, майже половина українців (45%) регулярно донатить на ЗСУ, з кожної своєї зарплати.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
31 грудня 2023, 14:36
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Интересно в 2024 году, сколько будет…
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