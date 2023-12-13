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13 грудня 2023, 15:12

Донати на ЗСУ: 45% українців віддають частину зарплати щомісяця

Майже половина українців (45%) регулярно донатить на ЗСУ, з кожної своєї зарплати. Про це свідчать результати опитування, яке проводила компанія Rakuten Viber.

Майже половина українців (45%) регулярно донатить на ЗСУ, з кожної своєї зарплати.

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Водночас 66% українців загалом роблять пожертви на підтримку армії. Ще 14% українців донатять після кожного обстрілу, 6% перераховують кожного дня потроху.

Водночас 25% респондентів наголосили, що допомагають армії в інший спосіб, а 4,5% вже служать у ЗСУ. Лише 4% опитаних не бачать сенсу в донатах.

Rakuten Viber повідомили, що у опитуванні взяли участь близько 54 тисяч користувачів.

У лютому цього року компанія проводила аналогічне опитування серед українців. За словами аналітиків, кількість тих, хто планово переказує гроші на ЗСУ з зарплати, зросла на 9%. Тих, хто відправляв кошти після обстрілів поменшало на 1,5%.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
mantis05
mantis05
13 грудня 2023, 17:01
#
Донатить в ЗСУ- конкретный чёс. Если хочешь помочь- донатить нужно непосредственно какой-то целевой роте, и таким образом бабос не уйдет дяде Жоре с фортеці Ужгород
+
0
42077136
42077136
13 грудня 2023, 17:20
#
Донатьте Стерненку в нього все по чесному.
+
+15
milon
milon
13 грудня 2023, 17:41
#
Пахахахахах
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