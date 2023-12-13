Донати на ЗСУ: 45% українців віддають частину зарплати щомісяця

Майже половина українців (45%) регулярно донатить на ЗСУ, з кожної своєї зарплати. Про це свідчать результати опитування, яке проводила компанія Rakuten Viber.

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Водночас 66% українців загалом роблять пожертви на підтримку армії. Ще 14% українців донатять після кожного обстрілу, 6% перераховують кожного дня потроху.

Водночас 25% респондентів наголосили, що допомагають армії в інший спосіб, а 4,5% вже служать у ЗСУ. Лише 4% опитаних не бачать сенсу в донатах.

Rakuten Viber повідомили, що у опитуванні взяли участь близько 54 тисяч користувачів.

У лютому цього року компанія проводила аналогічне опитування серед українців. За словами аналітиків, кількість тих, хто планово переказує гроші на ЗСУ з зарплати, зросла на 9%. Тих, хто відправляв кошти після обстрілів поменшало на 1,5%.

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