Минулої доби українські захисники ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 359 230 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
31 грудня 2023, 9:00
Втрати ворога за 30 грудня: 960 російських окупантів, 8 танків та 37 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 359230 (+960) осіб,
- танків — 5977 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 11070 (+17) од,
- артилерійських систем — 8464 (+30) од,
- РСЗВ — 943 (+4) од,
- засоби ППО — 623 (+2) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6591 (+37),
- крилаті ракети — 1709 (+1),
- кораблі/катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11292 (+48) од,
- спеціальна техніка — 1268 (+8).
Джерело: Мінфін
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