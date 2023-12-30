В Австрії відбулося найбільше в історії банкрутство холдингу з торгівлі Signa

В Австрії зареєстрували банкрутство материнської та дочірньої компаній тірольського холдингу з торгівлі нерухомістю та роздрібної торгівлі Signa — одного з найбільших в Європі. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на австрійську газету Kleine Zeitung.

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«Signa Prime Selection AG, найважливіша дочірня компанія в корпоративній мережі тірольського інвестора в нерухомість Рене Бенко, в четвер подала заяву про банкрутство до Господарського суду Відня. Про це компанія повідомила у пресрелізі в четвер вранці», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заява стосується «процедури реорганізації в рамках самоуправління».

«За даними організацій із захисту прав кредиторів KSV1870, AKV та Creditreform, сума зобов'язань (Signa Prime Selection AG — ред.) становить близько 4,5 млрд євро. При банкрутстві Signa Holding йшлося про 5 млрд євро, що робить її двома найбільшими справами про банкрутство в Австрії. Активи заявлені на суму близько 1,3 млрд євро», — йдеться у матеріалі.

Загалом постраждали внаслідок банкрутства Signa Prime Selection AG близько 300 кредиторів та 28 працівників. Компанія запропонувала своїм кредиторам 30-відсоткову квоту на реструктуризацію, яка має бути виплачена протягом двох років — це 1,4 млрд євро.

Як зазначає видання, у Signa Prime тірольський інвестор Рено Бенко, який має також хороші бізнес-зв'язки з росією, об'єднав акції Signa у таких відомих об'єктах нерухомості, як, зокрема, віденський «Goldenes Quartier» («Золотий квартал») з розкішним готелем Park Hyatt, будинок торгівлі Lamarr у Відні та будинки торгівлі KaDeWe у Берліні. Раніше наприкінці листопада було відкрито провадження у справі і про реорганізацію материнської компанії Signa Holding.

«Валова вартість активів, тобто загальна вартість об'єктів нерухомості, востаннє була вказана на сайті як 20,4 млрд євро. Однак у ЗМІ з'явилася інформація про те, що деякі об'єкти значно переоцінені - як, наприклад, Upper West у Берліні. Окрім непрацюючого будівельного майданчика Lamarr у Відні, будівництво хмарочоса Elbtower у Гамбурзі також зупинилося», — йдеться у повідомленні.