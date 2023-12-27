Україна у цьому році залучила $42 млрд зовнішнього фінансування тільки на покриття бюджетних потреб і рекордний обсяг запозичень на внутрішньому ринку. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на «Business Breakfeast c Володимиром Федоріним».
Україна у 2023 році залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету
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Марченко висловив сподівання, що будуть виконані плани за доходами, хоча зазначив, що у випадку митниці це менш імовірно.
Він зазначив, що Україна виконала свої зобов'язання за програмою розширеного фінансування з МВФ і макрофінансової допомоги ЄС.
Міністр фінансів констатував, що виконання держбюджету 2023 року видалося набагато спокійнішим.
«Зараз менше турбує навіть не 2024 рік, а 2025-й», — відповів Марченко на запитання про прогноз виконання бюджетних планів наступного року.
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Він наголосив, що необхідно залишатися в програмі з МВФ і домогтися відкриття Ukraine Facility від Євросоюзу, що на 50% розв'яже проблему 2025 року, пов'язану з великою невизначеністю, зокрема через вибори в країнах-партнерах.
За словами Марченка, Україна має вживати заходів для зниження залежності від зовнішніх партнерів.
«Ключ — узгодженість дій урядової команди в широкому сенсі цього слова», — заявив він.
Нагадаємо
У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування.
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