НБУ за останній тиждень року продав на міжбанку понад $890 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 25 по 29 грудня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,87 млн і продав $892,67 млн. Чистий продаж валюти становив $891,80 млн проти $977,27 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.