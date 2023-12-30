Національний банк протягом тижня, з 25 по 29 грудня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,87 млн і продав $892,67 млн. Чистий продаж валюти становив $891,80 млн проти $977,27 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
30 грудня 2023, 9:25
НБУ за останній тиждень року продав на міжбанку понад $890 мільйонів
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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $85,47 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $219,85 млн;
- продав $28 829,73 млн.
Чистий продаж валюти становив $28 609,88 млн.
Джерело: Мінфін
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