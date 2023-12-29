До кінця дня на міжбанку курс долара зріс на 27 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу. Євро подорожчало на 26 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.
29 грудня 2023, 17:48
Курс валют на вечір 29 грудня: на міжбанку долар подорожчав на 9 копійок, євро — на 10 копійок
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Відкриття 29 грудня
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Закриття 29 грудня
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Зміни
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38,07/38,09
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38,15/38,18
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8/9
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42,13/42,14
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42,23/42,24
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10/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,80 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,95 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,00−39,20, євро — 42,85−43,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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