Курс валют на вечір 29 грудня: на міжбанку долар подорожчав на 9 копійок, євро — на 10 копійок

До кінця дня на міжбанку курс долара зріс на 27 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу. Євро подорожчало на 26 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 29 грудня Закриття 29 грудня Зміни долар 38,07/38,09 38,15/38,18 8/9 євро 42,13/42,14 42,23/42,24 10/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,80 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,00−39,20, євро — 42,85−43,10 грн.

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