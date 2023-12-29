Кабмін підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

Сьогодні, 29 грудня, Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов від 25 квітня 2023 року № 391 і 25 серпня 2023 року № 928, які спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть нововведень

Для працівників передбачити можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься начальником обласної військової адміністрації.

Для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

При цьому перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.