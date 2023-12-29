Болгарія продовжила програму розміщення українських біженців

Уряд Болгарії продовжив до кінця квітня 2024 року схему державної підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це повідомляє The Sofia Globe.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дія схеми держпідтримки мала закінчитися 31 грудня 2023 року, проте уряд вирішив продовжити її до 30 квітня 2024 року.

Згідно з даними на офіційному урядовому порталі, за час повномасштабної війни 2 133 450 українців приїхало у Болгарію, з них 52 125 залишаються в країні досі.

Для отримання тимчасового захисту зареєструвався 171 571 українець. За державною схемою розміщено 6 919 осіб.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українські біженці стають жертвами візової афери у Великій Британії.