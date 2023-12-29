У «Дії» будуть тимчасово недоступні послуги заміни водійського посвідчення та перереєстрації авто

У «Дії» тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.

«Із нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв — таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в „Дії“ будуть тимчасово недоступні, а саме — заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто», — йдеться у повідомленні.

У «Дії» зазначили, що послуги відновлять за декілька днів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.

Зокрема, підвищується вартість послуг територіальних органів з надання сервісних послуг МВС: