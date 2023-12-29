У «Дії» тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
29 грудня 2023, 11:35
У «Дії» будуть тимчасово недоступні послуги заміни водійського посвідчення та перереєстрації авто
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Це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.
«Із нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв — таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в „Дії“ будуть тимчасово недоступні, а саме — заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто», — йдеться у повідомленні.
У «Дії» зазначили, що послуги відновлять за декілька днів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.
Зокрема, підвищується вартість послуг територіальних органів з надання сервісних послуг МВС:
- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
- складання теоретичного іспиту — з 13 до 250 грн;
- складання практичного іспиту — з 13 до 420 грн;
- реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 до 350 грн.
Джерело: Мінфін
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