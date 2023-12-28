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28 грудня 2023, 17:02

Кабмін підвищив вартість низки сервісних послуг МВС

Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.
Фото: pixabay.com

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Відповідно до постанови уряду № 1386 від 27 грудня, внесено зміни «Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розмір плати за їх надання».

Зокрема, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів з надання сервісних послуг МВС:

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
  • складання теоретичного іспиту — з 13 до 250 грн;
  • складання практичного іспиту — з 13 до 420 грн;
  • реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 до 350 грн.
Джерело: Мінфін
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