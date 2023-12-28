Кабмін підвищив вартість низки сервісних послуг МВС

Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Відповідно до постанови уряду № 1386 від 27 грудня, внесено зміни «Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розмір плати за їх надання».

Зокрема, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів з надання сервісних послуг МВС: