Китайська China Railway Construction Corporation (CRCC) і досі продовжує працювати в російській федерації, будуючи метро, мости та автомагістралі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни Національним агентством з питань запобігання корупції, йдеться в повідомленні НАЗК.

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Залізнично-будівельна корпорація CRCC — друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо.

CRCC працює в росії вже 6 років, тобто вона відкрила своє представництво в державі-терористі вже після початку російської агресії 2014 року.

CRCC знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).

У 2017 році російський підрозділ компанії ТОВ «Сиарсиси РУС» підписав контракт на будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену: «Аміньєвське шосе», «Мічурінський проспект» та «Проспект Вернадського». У грудні 2021 року відбулося їх відкриття. У цьому ж році «Сиарсиси Рус» розпочало будівництво Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (рф) та Хейхе (КНР) з пасажирським терміналом.

Дочірня компанія China Railway Construction Corporation International підписала контракт на будівництво п’ятої ділянки національної автомагістралі «Москва — Казань» протяжністю 107 км, яка є важливою частиною більш глобального транспортного маршруту «Європа — Західний Китай».

КНР займається будівництвом п’ятого етапу шляху, що повністю розташований у Нижегородській області рф. Ділянка, виділена китайській компанії, спочатку коштувала 58,9 млрд руб., проте вартість її збільшилась до 70−80 млрд руб., (понад $900 млн).

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Будівництво має завершитись у грудні 2023 року (за іншими даними — у червні 2024 року). При цьому рекламування зазначеної траси відбувається за безпосередньої участі президента країни-агресорки — володимира путіна. Він відкрив нову ділянку траси Москва — Казань від Москви до Арзамаса в Нижегородській області у вересні 2023 року.

Також, за повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати росію з окупованим Кримом.енпідрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC.

Компанія в особі ТОВ «Сиарсиси Рус» продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема у період з 24 лютого 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на суму понад $22 млн. Серед імпортованих товарів: матеріали, запчастини, інструменти для будівельних конструкцій та самого будівництва (каркаси, колони, балки, стійки тощо) з КНР.

Компанія CRCC з забезпечує технологічні спроможності агресора, продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Спроб засудити війну росії проти України з боку керівництва компанії не було.

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Китайська CRCC представлена в росії такими дочірніми компаніями: