Китайська China Railway Construction Corporation (CRCC) і досі продовжує працювати в російській федерації, будуючи метро, мости та автомагістралі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни Національним агентством з питань запобігання корупції, йдеться в повідомленні НАЗК.
НАЗК внесло другу найбільшу державну будівельну компанію Китаю до списку міжнародних спонсорів війни
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Залізнично-будівельна корпорація CRCC — друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо.
CRCC працює в росії вже 6 років, тобто вона відкрила своє представництво в державі-терористі вже після початку російської агресії 2014 року.
CRCC знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).
У 2017 році російський підрозділ компанії ТОВ «Сиарсиси РУС» підписав контракт на будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену: «Аміньєвське шосе», «Мічурінський проспект» та «Проспект Вернадського». У грудні 2021 року відбулося їх відкриття. У цьому ж році «Сиарсиси Рус» розпочало будівництво Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (рф) та Хейхе (КНР) з пасажирським терміналом.
Дочірня компанія China Railway Construction Corporation International підписала контракт на будівництво п’ятої ділянки національної автомагістралі «Москва — Казань» протяжністю 107 км, яка є важливою частиною більш глобального транспортного маршруту «Європа — Західний Китай».
КНР займається будівництвом п’ятого етапу шляху, що повністю розташований у Нижегородській області рф. Ділянка, виділена китайській компанії, спочатку коштувала 58,9 млрд руб., проте вартість її збільшилась до 70−80 млрд руб., (понад $900 млн).
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Будівництво має завершитись у грудні 2023 року (за іншими даними — у червні 2024 року). При цьому рекламування зазначеної траси відбувається за безпосередньої участі президента країни-агресорки — володимира путіна. Він відкрив нову ділянку траси Москва — Казань від Москви до Арзамаса в Нижегородській області у вересні 2023 року.
Також, за повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати росію з окупованим Кримом.енпідрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC.
Компанія в особі ТОВ «Сиарсиси Рус» продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема у період з 24 лютого 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на суму понад $22 млн. Серед імпортованих товарів: матеріали, запчастини, інструменти для будівельних конструкцій та самого будівництва (каркаси, колони, балки, стійки тощо) з КНР.
Компанія CRCC з забезпечує технологічні спроможності агресора, продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Спроб засудити війну росії проти України з боку керівництва компанії не було.
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Китайська CRCC представлена в росії такими дочірніми компаніями:
- ТОВ «16-ое Управление Сиарсиси». Виторг товариства за 2022 рік становив $3,9 млн, сплачено податків на $141,4 тис.;
- ТОВ «Сиарсиси Рус», виторг товариства за 2022 рік становив $424,3 млн, чистий прибуток — $13,9 млн. Компанія має договірні відносини з підсанкційною компанією АТ «РЖД Логистика», АТ «Судостроительный завод им. Октябрьской Революции»;
- ТОВ «Специализированный застройщик «ТПУ «Мичуринский проспект». Чистий прибуток становив $923 тис., сплачено податків на $34 тис.;
- ТОВ «Сильвер Сити Констракшн». Виторг за 2022 рік становив $123 тис., сплачено податків на $81,4 тис.;
- ТОВ «19 Бюро Сиарсис Рус» та ТОВ «Сиарсиси Гавань Рус», було створено у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Коментарі - 3
Свои перекупы продают Китайское в 1.5−2-3−4-5−10 раз дороже.
Вот мой опыт, купили гибридный инвертор за 9тыс без копеек в Китае (АлиЭкспресс). Приехал он не давно, за растоможку по какой-то причине не платили!
Устройство мало того что работает как бесперебойник, так еще заряжает аккумуляторы 80 амперами (подтвержденно ватт-метром), да и дает почти 4кв тока по необходимости — мои аккумуляторы дома стоять 24в 200 ампер — lifepo — они при таком режиме заряжаться за 2.5−3часа. И хватает заряда почти на 48 часов (два дня!!!). Есть переключатель на генератор, при 24/7 без света, будет возможность заряжать система от генератора 3-4часа, потом пару суток тишины!
Да еще в встроенное зарядное от солнечных батарей!!! Это даже не 2 а 3 в одном! Бесперебойник, зарядное устройсво, да еще зарядное MPPT от солнечных батарей!!!
Наши спекулянты продают такое устросвто за 15тыс грн. Зарабатывают деньги на воздухе!!!
Почему наши торгаши не желают подобное собирать в Украине и продавать по конкурентной цене?
Почему нельзя закупить детали и занять людей собирать подобное — и продавать для своих же граждан за цену равную или даже ниже Китая??????????
Украина — страна Уродов??? Или что?????
Это мерзко… мерзко отношения правительства к гражданам Украины!