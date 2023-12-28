Після угоди з T-Mobile котирування SoftBank зросли на 7%

Цінні папери інвестиційної компанії SoftBank зросли у ціні на 7%. Підйом почався після появи інформації про те, що фірма уклала угоду вартістю $7,6 мільярда з оператором зв'язку T-Mobile US. Таке підвищення котирувань виявилося найбільшим із середини літа. Потім підйом дещо просів (до 4,23%), зазначили аналітики LBLV .

Договір з T-Mobile US укладається Sprint, власником якої є SoftBank. Вона пов’язана з умовами угоди, підписаної 2020-го, коли сталося злиття двох фірм. На початку цього тижня, 26 грудня, японський інвестиційний гігант заявив, що у його власності опиниться понад 48,751 мільйона акцій T-Mobile.

Умови договору припускають, що SoftBank перейдуть цінні папери T-Mobile у тому випадку, якщо їхня ковзна середня вартість за 45 діб протягом певного часу перевищить $150. Ця умова почне діяти через 2 роки після закриття угоди, до завершення 2025-го. Угода вдвічі збільшить частку T-Mobile, що належить SoftBank (з 3,75% до 7,64%).

У 2023 році темпи зростання акцій SoftBank виявилися нижчими за середньоринкові

Об'єднання активів T-Mobile та Sprint є однією з найбільших угод для галузі. Її підсумкова ціна склала близько $37 мільярдів. 2023-го Softbank займалася поступовим залученням капіталу та збільшенням обсягу вкладень з розрахунком на поліпшення ситуації на ринку наступного року. Керівник компанії був ключовим інвестором у стартап-проєкти на завершальних етапах, але зазнав втрат через низку провалів, до яких увійшло перетворення WeWork на банкрута.

Котирування SoftBank з перших днів цього року зросли в ціні лише на 14%. За той само період Nikkei 225 піднявся на 30%. Аналітики LBLV підрахували, що акції цієї компанії беруть участь у торгах зі знижкою, яка становить 45,5% від ціни активів.

Владислав Папуш, фінансовий аналітик LBLV