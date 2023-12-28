Після угоди з T-Mobile котирування SoftBank зросли на 7%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 грудня 2023, 15:30

Після угоди з T-Mobile котирування SoftBank зросли на 7%

Цінні папери інвестиційної компанії SoftBank зросли у ціні на 7%. Підйом почався після появи інформації про те, що фірма уклала угоду вартістю $7,6 мільярда з оператором зв'язку T-Mobile US. Таке підвищення котирувань виявилося найбільшим із середини літа. Потім підйом дещо просів (до 4,23%), зазначили аналітики LBLV.

Договір з T-Mobile US укладається Sprint, власником якої є SoftBank. Вона пов’язана з умовами угоди, підписаної 2020-го, коли сталося злиття двох фірм. На початку цього тижня, 26 грудня, японський інвестиційний гігант заявив, що у його власності опиниться понад 48,751 мільйона акцій T-Mobile.

Умови договору припускають, що SoftBank перейдуть цінні папери T-Mobile у тому випадку, якщо їхня ковзна середня вартість за 45 діб протягом певного часу перевищить $150. Ця умова почне діяти через 2 роки після закриття угоди, до завершення 2025-го. Угода вдвічі збільшить частку T-Mobile, що належить SoftBank (з 3,75% до 7,64%).

У 2023 році темпи зростання акцій SoftBank виявилися нижчими за середньоринкові

Об'єднання активів T-Mobile та Sprint є однією з найбільших угод для галузі. Її підсумкова ціна склала близько $37 мільярдів. 2023-го Softbank займалася поступовим залученням капіталу та збільшенням обсягу вкладень з розрахунком на поліпшення ситуації на ринку наступного року. Керівник компанії був ключовим інвестором у стартап-проєкти на завершальних етапах, але зазнав втрат через низку провалів, до яких увійшло перетворення WeWork на банкрута.

Котирування SoftBank з перших днів цього року зросли в ціні лише на 14%. За той само період Nikkei 225 піднявся на 30%. Аналітики LBLV підрахували, що акції цієї компанії беруть участь у торгах зі знижкою, яка становить 45,5% від ціни активів.

Владислав Папуш, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами