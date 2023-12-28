З ранку міжбанк відкрився в діапазоні 37,80−37,83 грн/$, до обіду курс перевищив 38 грн/дол. Попит на долар США зростає на тлі закриття контрактів на кінець року.
Долар зростає, курс міжбанку перевищив 38 грн/дол
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Сьогодні, 28 грудня, торгівля на майданчику Bloomberg починалася з 37,85 грн/$, а за перші півтори години котирування досягли 37,97 грн/$. Перед обідом (12.50) угоди укладалися по 38,07 грн/$. При цьому обсяг торгів досяг $240 млн — що більше добового показника 26 грудня ($185 млн), але поки що менше підсумкового обсягу 27-го ($340 млн).
Обсяг торгів на основному майданчику міжбанку Bloomberg 26 грудня становив $184,5 млн (середній показник останніх місяців). Вже 27 грудня — $339,4 млн. Пропорційно зросли й обсяги продажу Нацбанку із золотовалютних резервів — 70−80% торгів.
Станом на 12 годину Національний банк встановив довідковий курс гривня/долар на рівні 37,9404 грн/$.
Нагадаємо, що раніше керівництво Нацбанку прогнозувало передноворічне зростання попиту на американську валюту — говорило про сезонний чинник.
«Справді, наприкінці кожного року зазвичай спостерігається підвищений попит на долар, оскільки бізнесу потрібно встигнути закрити річні контракти і може навіть зробити якісь платежі наперед, щоб отримати товари у січні. Проте сьогодні ще зіграв і емоційний чинник. Коли курс пішов вище 38 грн/$ рівня, багато хто почав купувати долар на емоціях», — пояснили «Мінфіну» ситуацію в одному з банків.
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Коментарі - 34
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
Ці «кабанчики» зараз в кімнаті з вами?
А те что есть деньги у меня — не в гривне и не в украинских банках, если Вам интересно. Но те кто сейчас покупают доллары — считаю, что поступают правильно, жалеть точно не будут, особенно как помощь от ЕС и США или не будет принята, или в минимальном объёме и будет включён печатный станок.
Но вопрос не в этом.
Вопрос в том какой менталитет формируется при подобном «инвестировании». Вы сейчас, допустим, урвали какой-то кусок прибыли — вложившись в ОВГЗ. Окей. При этом Вы не учитываете почему это произошло — а просто видите что залили деньгами страну, эти деньги тратились НБУ на поддержание курса и поэтому курс не рос, а даже несколько упал.
Хорошо. Что дальше?
На следующий год вы посчитаете что ОВГЗ — замечательный инструмент, гривна будет стабильной. И снова вкладываетесь. Тут предположим оказывается, что условный Орбан ставит палки в колёса, а ситуативный Трамп резко отказывается выделять средства (вполне реальный, а не гипотетический сценарий).
Правительству нечем заткнуть дыры — они или перестают выплачивать пенсии/зарплаты, или включают печатный станок чтобы всё-таки выплатить и не спровоцировать социальный хаос. Естественно — курс идёт в гору, цены тоже, инфляция зашкаливает, гривна обесценивается.
Вы верите в лучшее, потому что правительство рассказывало какая «крепкая экономика и железобетонная банковская система», но оказывается что инфляция уже перевалила условно за 50%, банки рушатся, недовольство растёт.
Через год Вы забираете свои ОВГЗ и остаётесь в -70% в $. Зато дальше кричите про «кабанчиков»)
Ну це нісенітниці. Якщо зараз замість купівлі долару по 39 я куплю Євпаторію, через рік матиму еквівалент курсу 39*1.18=46.02. Щоб я був у -70% курс має стати 46.02*10/3 = 153.4 грн за долар (щоб мої 46.02 грн стали 30 центами). Ви взагалі в адекваті?) Тому і кажу, що перший пункт у плані підвищення фінансової грамотності населення — це хоча б банально навчитись правильно рахувати фінансовий результат.
8 січня 2023, 13:45
Ага, мрійте, мрійте, 42 вже не за горами
20 грудня 2022, 11:52
А курс 42 буде, не довго ще чекати.
12 грудня 2022, 14:05
Ще не довго залишилося, скоро значний підскок буде.
8 грудня 2022, 10:56
Зсув до 45 назріває. Ох як же ви будете пищати. Хочу на це подивитися
10 жовтня 2022, 12:19 (курс був 40.85)
Да да, ось зараз ще є можливість купити дешево долар, хто встигне, той молодець. Дешевше вже не буде. Йдемо вверх
4 жовтня 2022, 16:44
Ну 42 це мінімум, спад вже був, нижче вже нікуди. На тлі чергових заяв бункерного знову буде підскок. Грудень прогнозую буде по 43
27 вересня 2022, 19:33
Та що там 39.5, говори вже до 37. Скоро будеш мріяти про 42, коли долар буде по 45.
19 вересня 2022, 14:54
Йдемо до кінця року на 45
Готові до такого чи лише теоретик?)
Нажахані чудо законом побігли знімати кеш з карток, невже ціллю було обнулити банківські рахунки?
От реально, дорогі законотворці, невже це не було очевидно?
Alex2006
26 грудня 2023, 1:01
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Дивна річ карма. З початку війни ти нагрібав долар, який був потрібен волонтерам для купівлі броніків, касок, тепловізорів та дронів, через що обвалився курс, зросла інфляція і у людей стало залишатися менше грошей на донати. Через менше забезпечення бійців на фронті ми втратили більше військових, тепер військових недостатньо і щоб покрити втрати мобілізують тебе. Коло замкнулось. То чи варто було нагрібати валюту? Не кажучи вже про те, що це і в фінансовому плані виявилось збитковим: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
Тобто вони самі ще й інвестують в те, щоб їх мобілізували скоріше? Л-логіка, звісно)