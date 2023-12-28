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28 грудня 2023, 13:40

Долар зростає, курс міжбанку перевищив 38 грн/дол

З ранку міжбанк відкрився в діапазоні 37,80−37,83 грн/$, до обіду курс перевищив 38 грн/дол. Попит на долар США зростає на тлі закриття контрактів на кінець року.

З ранку міжбанк відкрився в діапазоні 37,80−37,83 грн/$, до обіду курс перевищив 38 грн/дол.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сьогодні, 28 грудня, торгівля на майданчику Bloomberg починалася з 37,85 грн/$, а за перші півтори години котирування досягли 37,97 грн/$. Перед обідом (12.50) угоди укладалися по 38,07 грн/$. При цьому обсяг торгів досяг $240 млн — що більше добового показника 26 грудня ($185 млн), але поки що менше підсумкового обсягу 27-го ($340 млн).



Обсяг торгів на основному майданчику міжбанку Bloomberg 26 грудня становив $184,5 млн (середній показник останніх місяців). Вже 27 грудня — $339,4 млн. Пропорційно зросли й обсяги продажу Нацбанку із золотовалютних резервів — 70−80% торгів.

Станом на 12 годину Національний банк встановив довідковий курс гривня/долар на рівні 37,9404 грн/$.

Нагадаємо, що раніше керівництво Нацбанку прогнозувало передноворічне зростання попиту на американську валюту — говорило про сезонний чинник.

«Справді, наприкінці кожного року зазвичай спостерігається підвищений попит на долар, оскільки бізнесу потрібно встигнути закрити річні контракти і може навіть зробити якісь платежі наперед, щоб отримати товари у січні. Проте сьогодні ще зіграв і емоційний чинник. Коли курс пішов вище 38 грн/$ рівня, багато хто почав купувати долар на емоціях», — пояснили «Мінфіну» ситуацію в одному з банків.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 34

+
+14
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 13:42
#
Кабанчики так радіють зараз через зростання на передноворічному тонкому ринку, начебто це вивело їх зі збитків по 3−15грн з долару)) А тим часом поїзд гривневих інструментів вже на позначці 43+ :)
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
+
+286
Igor619
Igor619
28 грудня 2023, 13:48
#
Самі з собою розмовляєте вже, бачу.
Ці «кабанчики» зараз в кімнаті з вами?
+
+60
Riojas
Riojas
28 грудня 2023, 14:01
#
Всю жизнь перед новым годом падал курс. Разогнали вчера, ну бывает, но сегодня тренд продолжается. Наличный рынок 38.6−38.8, уже готовы покупать по такой цене.
+
+187
Робин Гуд
Робин Гуд
28 грудня 2023, 14:02
#
Чувствую даже если курс будет 70 грн за доллар, Alex2006 и дальше будет писать про «кабанчиков»)))
+
+33
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 14:44
#
О, то може ви зараз купуєте? Чи все ж нема дурних? Поясніть свою позицію) Купуєте/купили б зараз долар по 38.5?
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
28 грудня 2023, 14:56
#
Если Вы про меня лично — то я Вам говорил уже — у меня нет гривны вообще, я в реестре должников уже давно — спасибо банкам которые во время войны просят 60% годовых платить, начисляют проценты на проценты — и государству, которое так заботится о своих гражданах, что считает что война ничего не поменяла и все должны как и раньше зарабатывать и никаких уступок делать не надо.

А те что есть деньги у меня — не в гривне и не в украинских банках, если Вам интересно. Но те кто сейчас покупают доллары — считаю, что поступают правильно, жалеть точно не будут, особенно как помощь от ЕС и США или не будет принята, или в минимальном объёме и будет включён печатный станок.
+
0
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 15:00
#
А, ну тобто ви просто заздрите, що гривне-патріоти добре збільшили свою купівельну спроможність за рахунок гривневих інструментів, а ви так не можете, зрозуміло) Ага, «жалеть точно не будут» і ті, кого минулого року затарили по 42, в результаті чого вони вже в збитках по 15грн з долару))
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
28 грудня 2023, 15:29
#
Можете быть уверены, особенно почитав мои посты, что я точно не завидую тем, кто сейчас в гривне и ОВГЗ, даже если повезло за 2023 сделать 20% годовых. Даже несмотря на всю мою непростую ситуацию — рано или поздно я с неё выберусь и уже в процессе, бывало хуже)

Но вопрос не в этом.

Вопрос в том какой менталитет формируется при подобном «инвестировании». Вы сейчас, допустим, урвали какой-то кусок прибыли — вложившись в ОВГЗ. Окей. При этом Вы не учитываете почему это произошло — а просто видите что залили деньгами страну, эти деньги тратились НБУ на поддержание курса и поэтому курс не рос, а даже несколько упал.

Хорошо. Что дальше?

На следующий год вы посчитаете что ОВГЗ — замечательный инструмент, гривна будет стабильной. И снова вкладываетесь. Тут предположим оказывается, что условный Орбан ставит палки в колёса, а ситуативный Трамп резко отказывается выделять средства (вполне реальный, а не гипотетический сценарий).

Правительству нечем заткнуть дыры — они или перестают выплачивать пенсии/зарплаты, или включают печатный станок чтобы всё-таки выплатить и не спровоцировать социальный хаос. Естественно — курс идёт в гору, цены тоже, инфляция зашкаливает, гривна обесценивается.

Вы верите в лучшее, потому что правительство рассказывало какая «крепкая экономика и железобетонная банковская система», но оказывается что инфляция уже перевалила условно за 50%, банки рушатся, недовольство растёт.

Через год Вы забираете свои ОВГЗ и остаётесь в -70% в $. Зато дальше кричите про «кабанчиков»)
+
0
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 16:09
#
>Через год Вы забираете свои ОВГЗ и остаётесь в -70% в $
Ну це нісенітниці. Якщо зараз замість купівлі долару по 39 я куплю Євпаторію, через рік матиму еквівалент курсу 39*1.18=46.02. Щоб я був у -70% курс має стати 46.02*10/3 = 153.4 грн за долар (щоб мої 46.02 грн стали 30 центами). Ви взагалі в адекваті?) Тому і кажу, що перший пункт у плані підвищення фінансової грамотності населення — це хоча б банально навчитись правильно рахувати фінансовий результат.
+
+15
Riojas
Riojas
28 грудня 2023, 16:01
#
Курс в обменниках вырос с утра на 40 копеек при спреде 25−30. Это не «защитный» курс, наверное же кто-то покупает.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
28 грудня 2023, 14:54
#
70? Це ваш прогноз на січень?
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
28 грудня 2023, 15:21
#
Нет у меня таких прогнозов) я шутку написал про «кабанчиков», если вы юмора не поняли)
+
+30
uxui
uxui
28 грудня 2023, 14:17
#
Так 43+ уже вот вот, чего тянуть резину
+
+48
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 14:41
#
))) Чергові мрії кабанчиків, які сидять у нестерпних збитках від купівлі долару))
+
0
uxui
uxui
28 грудня 2023, 15:09
#
Скоро будет профит) Главное дождаться)
+
0
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 15:13
#
Щось одразу згадалось про вашого колегу по нещастю пана Gavchyk))

8 січня 2023, 13:45
Ага, мрійте, мрійте, 42 вже не за горами

20 грудня 2022, 11:52
А курс 42 буде, не довго ще чекати.

12 грудня 2022, 14:05
Ще не довго залишилося, скоро значний підскок буде.

8 грудня 2022, 10:56
Зсув до 45 назріває. Ох як же ви будете пищати. Хочу на це подивитися

10 жовтня 2022, 12:19 (курс був 40.85)
Да да, ось зараз ще є можливість купити дешево долар, хто встигне, той молодець. Дешевше вже не буде. Йдемо вверх

4 жовтня 2022, 16:44
Ну 42 це мінімум, спад вже був, нижче вже нікуди. На тлі чергових заяв бункерного знову буде підскок. Грудень прогнозую буде по 43

27 вересня 2022, 19:33
Та що там 39.5, говори вже до 37. Скоро будеш мріяти про 42, коли долар буде по 45.

19 вересня 2022, 14:54
Йдемо до кінця року на 45
+
+30
uxui
uxui
28 грудня 2023, 15:34
#
Если не в этом, то в следующем году. Терпение и труд — все перетрут) А то что гривна — это по сути неликвидный инструмент, история доказала)
+
0
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 16:03
#
Ага, так само кабанчики співали усі 7 років до війни про курс 30)
+
+15
Death
Death
28 грудня 2023, 15:50
#
Чет ты тоже много чего писал что и доллара по 40 никогда не будет, особенно учитывая что ты либо не можешь осознать что его держат на кредитные деньги спаливая при этом резервы в очень больших размерах которые нужно будет отдавать, а откуда их брать и что будет с твоей великой бумажкой когда придет время отдавать не бумажками, а то, в чем одалживали?
+
0
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 16:03
#
Так його і нема 40, зараз тимчасовий підскоко через тонкий ринок преед новорічними святами)
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
28 грудня 2023, 14:31
#
Ви живете в світі, де люди не вміють спекулювати і міняти інструмент інвестицій в залежності від ситуації, а вміють тільки вибрати один інструмент і на всю котлету заходити в нього все життя незалежно від ситуації?)
+
+6
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 14:43
#
Я живу у світі, де люди працюють і не заморочуються з курсом, а просто витрачають 1 хвилину часу щомісяця щоб грамотно їх вкласти і не переживати. А ви там спекулянт? Запрошую вас фіксувати ваші операції і потім порівнювати фінансовий результат з моїм) https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/231752/
Готові до такого чи лише теоретик?)
+
0
Riojas
Riojas
28 грудня 2023, 16:04
#
Я не представляю, как себя сейчас чувствуют люди, которые вбились в гривневые ОВГЗ с погашением так через год.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
28 грудня 2023, 14:44
#
Все, ты молодец, ты победил:)
+
0
parseval
parseval
28 грудня 2023, 14:59
#
Хууух…ви тут, а то я почав вже хвилюватися. Тепер все добре.
+
+44
Meln
Meln
28 грудня 2023, 14:36
#
А як він не буде зростати, якщо в нас КВН головного мозку?
Нажахані чудо законом побігли знімати кеш з карток, невже ціллю було обнулити банківські рахунки?
От реально, дорогі законотворці, невже це не було очевидно?
+
+62
w33
w33
28 грудня 2023, 14:44
#
Не здивуюсь якщо обмінки розгонять курс до 40, а потім при схвалені допомоги за тиждень відкат 35−36, самий простий і перевірений часом варіант — це стригти оленів
+
+51
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 14:46
#
Ну що оленів добряче пострижуть це і так зрозуміло) Різдвяна стрижка)
+
+80
Strain
Strain
28 грудня 2023, 14:51
#
Курс доллара растет потому что все адекватные люди после проекта о мобилизации пошли снимать вклады и конвертить в баксы
+
+23
Alex2006
Alex2006
28 грудня 2023, 14:56
#
А де тут адекватність? Купівля долару — це одразу втрата купівельної спроможності і інвестиція в поразку України на фронті. Нічому досвід не вчить.

Alex2006
26 грудня 2023, 1:01
#
Дивна річ карма. З початку війни ти нагрібав долар, який був потрібен волонтерам для купівлі броніків, касок, тепловізорів та дронів, через що обвалився курс, зросла інфляція і у людей стало залишатися менше грошей на донати. Через менше забезпечення бійців на фронті ми втратили більше військових, тепер військових недостатньо і щоб покрити втрати мобілізують тебе. Коло замкнулось. То чи варто було нагрібати валюту? Не кажучи вже про те, що це і в фінансовому плані виявилось збитковим: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/

Тобто вони самі ще й інвестують в те, щоб їх мобілізували скоріше? Л-логіка, звісно)
+
0
Riojas
Riojas
28 грудня 2023, 16:09
#
Удивительная вещь — если бы людям не запретили распоряжаться своими средствами, они бы не покупали доллар. Касается и февраля 2022 и декабря 2023. С размаху на те же грабли нна, а виноват опять манюпас.
+
+15
w33
w33
28 грудня 2023, 14:56
#
Під адекватами ви маєте на увазі ухилянтів?
+
+29
Bookseller
Bookseller
28 грудня 2023, 15:26
#
Слушай, а ты что специально нагнетаешь? Делишь людей на сорта… Ты на кого работаешь? Раскачиваешь лодку? Может ты дрг и ипсо?
+
0
w33
w33
28 грудня 2023, 15:33
#
Де саме нагнітається, в ухилянтів біля тцк?
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