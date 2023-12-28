Долар зростає, курс міжбанку перевищив 38 грн/дол

З ранку міжбанк відкрився в діапазоні 37,80−37,83 грн/$, до обіду курс перевищив 38 грн/дол. Попит на долар США зростає на тлі закриття контрактів на кінець року.

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Сьогодні, 28 грудня, торгівля на майданчику Bloomberg починалася з 37,85 грн/$, а за перші півтори години котирування досягли 37,97 грн/$. Перед обідом (12.50) угоди укладалися по 38,07 грн/$. При цьому обсяг торгів досяг $240 млн — що більше добового показника 26 грудня ($185 млн), але поки що менше підсумкового обсягу 27-го ($340 млн).





Обсяг торгів на основному майданчику міжбанку Bloomberg 26 грудня становив $184,5 млн (середній показник останніх місяців). Вже 27 грудня — $339,4 млн. Пропорційно зросли й обсяги продажу Нацбанку із золотовалютних резервів — 70−80% торгів.

Станом на 12 годину Національний банк встановив довідковий курс гривня/долар на рівні 37,9404 грн/$.

Нагадаємо, що раніше керівництво Нацбанку прогнозувало передноворічне зростання попиту на американську валюту — говорило про сезонний чинник.

«Справді, наприкінці кожного року зазвичай спостерігається підвищений попит на долар, оскільки бізнесу потрібно встигнути закрити річні контракти і може навіть зробити якісь платежі наперед, щоб отримати товари у січні. Проте сьогодні ще зіграв і емоційний чинник. Коли курс пішов вище 38 грн/$ рівня, багато хто почав купувати долар на емоціях», — пояснили «Мінфіну» ситуацію в одному з банків.

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