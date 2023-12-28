Влада Гонконгу змусить емітентів стейблкоїнів отримувати ліцензію: що нового на крипторинку

Регулятори Гонконгу планують запровадити ліцензування емітентів стейблкоїнів

Фінансові регулятори Гонконгу запропонували зобов’язати компанії-емітентів стейблкоїнів отримувати ліцензію для ведення діяльності на локальному ринку.

Представники Валютного управління Гонконгу (HKMA) та Управління фінансових послуг і казначейства (FSTB) аргументують свою позицію захистом інтересів користувачів. На їхню думку, криптовалютний ринок, як і раніше, несе в собі високі ризики для роздрібних інвесторів.

Як заявив глава HKMA Едді Юе, індустрія цифрових активів усе ще «далека від зрілості», хоча і продовжує активно розвиватися. З цієї причини крипторинок потребує регулювання і зрозумілих правил гри, вважає він.

Водночас Юе визнає стрімке зростання галузі. Він зазначив, що очевидний потенціал криптовалютної сфери був «затьмарений» волатильністю цін, пандемією COVID-19 і наслідками криптозими. Однак інноваційна галузь продовжує відновлення і потребує зрозумілої нормативно-правової бази, вважає глава HKMA.

За його словами, стейблкоїни можуть стати сполучною ланкою між сферою традиційних фінансів і криптовалютним ринком.

Для отримання ліцензії компанії-емітенти, за пропозицією регуляторів, повинні відповідати низці вимог. Серед них значиться необхідність забезпечити достатні резерви.

«Необхідно створити ефективний механізм стабілізації, такий як підтримка пулу високоліквідних резервів з належною організацією зберігання. Він дасть змогу гарантувати, що користувачі зможуть обміняти стейблкоїни на фіатну валюту за номіналом, якщо захочуть», — йдеться у заяві.

Криптобіржі стали частиною нелегальної форекс-схеми в Китаї на $2,2 млрд

У Китаї правоохоронці викрили нелегальну форекс-групу, яка за допомогою криптобірж обходила валютні обмеження. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За наявною інформацією, чоловік, на прізвище Цзінь, розробив незаконну схему отримання іноземних платіжних коштів. Він створив мережу підпільних організацій, які діяли на території 17 провінцій і муніципалітетів.

Форекс-група купувала цифрові активи всередині країни, після чого реалізовували їх через закордонні криптовалютні біржі. Це давало змогу організації обходити контроль за рухом капіталу та отримувати іноземну валюту.

Інспектор відділення Державного валютного управління Циндао Сюй Сяо заявив, що Цзінь і його спільники щодня проводили операції з оборотом у 3 млн юанів (близько $418 000). Саме підозріла активність на банківських рахунках і привернула увагу правоохоронців.

Під час рейду поліція вилучила криптовалюти на суму $28 000. Кошти зберігалися в Tether, Litecoin та інших цифрових активах.

Загалом форекс-група реалізувала активи на суму $2,2 млрд.

Варто зазначити, що за законами Китаю громадяни країни не мають права обмінювати іноземну валюту на суму понад $50 000 на рік без спеціального дозволу. Обхід цих обмежень вважається злочином у сфері відмивання грошей.

Південна Корея зобов’язала держслужбовців розкривати інформацію про криптовалютні активи

Південнокорейських державних службовців із 2024 року зобов’яжуть розкривати інформацію про належні їм криптоактиви. Про це заявили в Міністерстві з управління персоналом Південної Кореї.

Зазначається, що понад 5800 співробітників урядових відомств і організацій почнуть публікувати дані про свої цифрові активи. Це нововведення є частиною «Ініціативи з дотримання суспільної етики та прозорості».

Дані публікуватимуться на спеціалізованому порталі, де користувачі зможуть знайти інформацію про майно та активи держслужбовців. Уряд розраховує таким чином підвищити ефективність роботи та посилити боротьбу з відмиванням грошей за допомогою криптовалюти.

«Очікується, що прозорість державної служби ще більше підвищиться завдяки впровадженню інтегрованої служби розкриття інформації та реєстрації віртуальних активів», — заявив міністр з управління персоналом Південної Кореї Кім Син Хо.

Worldcoin запустила службу верифікації World ID у Сінгапурі

Протокол цифрової ідентифікації World ID почав роботу в Сінгапурі. Про це повідомили представники криптовалютного проєкту Worldcoin.

«Тепер жителі Сінгапуру можуть підтвердити свою особистість за допомогою пристрою Orb. Інтерес до верифікації даних за допомогою World ID і проєкту Worldcoin продовжує зростати», — написала команда проєкту.

У середині грудня розробники представили оновлену версію протоколу World ID 2.0. Вони повідомили, що понад 2,8 млн осіб у всьому світі пройшли верифікацію особистості.

Крім запуску протоколу, стартап Tools for Humanity, що стоїть за створенням Worldcoin, став членом двох організацій: сінгапурської асоціації Fintech (SFA) і асоціації криптовалютних підприємств і стартапів Сінгапуру (ACCESS). Компанія продовжує нарощувати свою присутність на ринках Азії, Європи та Південної Америки, йдеться у прес-релізі.

Як повідомила команда проєкту, минулого тижня служба верифікації World ID стала доступна жителям іспанських міст Севілья і Більбао. Крім того, протокол почав роботу в Кельні та Лейпцигу.