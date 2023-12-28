НБУ розширив кількість учасників Кредитного реєстру

Національний банк України розширює коло учасників Кредитного реєстру, які надають інформацію до реєстру та мають можливість отримувати відомості з нього. Так, крім банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, учасниками реєстру будуть фінансові компанії та кредитні спілки. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Відповідні зміни встановлені оновленим Положенням про Кредитний реєстр НБУ відповідно до закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». У Положенні також визначається:

зниження розміру порогового значення надання інформації кредитодавцями (банками, фінансовими компаніями, кредитними спілками) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до Кредитного реєстру до 50 тисяч гривень;

зниження розміру порогового значення надання інформації з Кредитного реєстру до 10 мінімальних заробітних плат (80 000 грн — з 1 квітня 2024 року відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік»);

розширення переліку інформації, яку кредитодавці та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надаватимуть/отримуватимуть до/з Кредитного реєстру.

Також затверджено Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Нацбанком щодо Кредитного реєстру НБУ, в якому, зокрема, визначено:

порядок надання фінансовими компаніями та кредитними спілками уточненої інформації до Кредитного реєстру НБУ;

порядок надання фінансовій компанії/кредитній спілці інформації з Кредитного реєстру та детальний перелік такої інформації.

Вищезазначені зміни затверджено постановами правління Національного банку України: