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28 грудня 2023, 10:01

НБУ розширив кількість учасників Кредитного реєстру

Національний банк України розширює коло учасників Кредитного реєстру, які надають інформацію до реєстру та мають можливість отримувати відомості з нього. Так, крім банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, учасниками реєстру будуть фінансові компанії та кредитні спілки. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України розширює коло учасників Кредитного реєстру, які надають інформацію до реєстру та мають можливість отримувати відомості з нього.
Фото: НБУ

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Відповідні зміни встановлені оновленим Положенням про Кредитний реєстр НБУ відповідно до закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». У Положенні також визначається:

  • зниження розміру порогового значення надання інформації кредитодавцями (банками, фінансовими компаніями, кредитними спілками) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до Кредитного реєстру до 50 тисяч гривень;
  • зниження розміру порогового значення надання інформації з Кредитного реєстру до 10 мінімальних заробітних плат (80 000 грн — з 1 квітня 2024 року відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік»);
  • розширення переліку інформації, яку кредитодавці та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надаватимуть/отримуватимуть до/з Кредитного реєстру.

Також затверджено Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Нацбанком щодо Кредитного реєстру НБУ, в якому, зокрема, визначено:

  • порядок надання фінансовими компаніями та кредитними спілками уточненої інформації до Кредитного реєстру НБУ;
  • порядок надання фінансовій компанії/кредитній спілці інформації з Кредитного реєстру та детальний перелік такої інформації.

Вищезазначені зміни затверджено постановами правління Національного банку України:

  • від 21 грудня 2023 року № 176 «Про затвердження Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком України щодо Кредитного реєстру Національного банку України» (набирає чинності з 1 січня 2024 року, водночас установлює піврічний перехідний період щодо надання інформації з Кредитного реєстру Національним банком і щодо виконання вимог цієї постанови фінансовими компаніями та кредитними спілками);
  • від 25 грудня 2023 року № 180 «Про внесення змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України» (набирає чинності з 1 липня 2024 року).
Джерело: Мінфін
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