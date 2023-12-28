Національний банк України розширює коло учасників Кредитного реєстру, які надають інформацію до реєстру та мають можливість отримувати відомості з нього. Так, крім банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, учасниками реєстру будуть фінансові компанії та кредитні спілки. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
28 грудня 2023, 10:01
НБУ розширив кількість учасників Кредитного реєстру
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Відповідні зміни встановлені оновленим Положенням про Кредитний реєстр НБУ відповідно до закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». У Положенні також визначається:
- зниження розміру порогового значення надання інформації кредитодавцями (банками, фінансовими компаніями, кредитними спілками) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до Кредитного реєстру до 50 тисяч гривень;
- зниження розміру порогового значення надання інформації з Кредитного реєстру до 10 мінімальних заробітних плат (80 000 грн — з 1 квітня 2024 року відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік»);
- розширення переліку інформації, яку кредитодавці та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надаватимуть/отримуватимуть до/з Кредитного реєстру.
Також затверджено Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Нацбанком щодо Кредитного реєстру НБУ, в якому, зокрема, визначено:
- порядок надання фінансовими компаніями та кредитними спілками уточненої інформації до Кредитного реєстру НБУ;
- порядок надання фінансовій компанії/кредитній спілці інформації з Кредитного реєстру та детальний перелік такої інформації.
Вищезазначені зміни затверджено постановами правління Національного банку України:
- від 21 грудня 2023 року № 176 «Про затвердження Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком України щодо Кредитного реєстру Національного банку України» (набирає чинності з 1 січня 2024 року, водночас установлює піврічний перехідний період щодо надання інформації з Кредитного реєстру Національним банком і щодо виконання вимог цієї постанови фінансовими компаніями та кредитними спілками);
- від 25 грудня 2023 року № 180 «Про внесення змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України» (набирає чинності з 1 липня 2024 року).
Джерело: Мінфін
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