Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 грудня, ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення до 1 травня 2024 року. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

► Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Сьогодні продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт-год, що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону», — написав Шмигаль в Telegram.

Нагадаємо

Кабмін з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - до 2,64 грн за кВт-год.

«Мінфін» писав, що тарифи на електроенергію для бізнесу залишаться без змін до весни.