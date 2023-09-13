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13 вересня 2023, 13:51 Читать на русском

Тарифи на електроенергію для бізнесу залишаться без змін до весни

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила постанову, відповідно до якої граничні ціни на електроенергію на ринках «на добу вперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку (БР) залишатимуться на чинному рівні на період з 4 жовтня 2023-го до 4 квітня 2024 року. Про це пише Бізнес Цензор.

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила постанову, відповідно до якої граничні ціни на електроенергію на ринках «на добу вперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку (БР) залишатимуться на чинному рівні на період з 4 жовтня 2023-го до 4 квітня 2024 року.
Фото:depositphotos

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Як планують змінити тарифи

Максимальні граничні ціни на електроенергію передбачається встановити на РДН та ВДР у період з 23:00 до 7:00 на рівні 3000 грн за МВт-год, з 7:00 до 19:00 — 5600 грн за МВт-год та з 19:00 до 23:00 (пікового навантаження) — 7200 грн за МВт-год, що відповідає чинним ціновим обмеженням (price caps).

Мінімальні граничні ціни на РДН та ВДР планується встановити на рівні 10 грн за МВт-год.

На балансуючому ринку регулятор планує зафіксувати максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну — на рівні 0,01 грн за МВт-год.

«Ми входимо фактично до регуляторної процедури. Згідно з наданими нам матеріалами АТ „Оператор ринку“ та НЕК „Укренерго“ зафіксовано високі коливання ціни на ринку, і ми розпочинаємо регуляторну процедуру», — пояснив голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

Джерело: Мінфін
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